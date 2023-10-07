"Заблокували всіх посередників": МЗС РФ звинуватило Захід у початку війни в Ізраїлі

Події в Ізраїлі, як кажуть у російському МЗС, стали наслідком "хронічного невиконання" резолюцій ООН західними країнами. Країна-агресор вірить у встановлення довгоочікуваного миру на Близькому Сході.

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Москва звинуватила Захід у блокуванні роботи близькосхідного "квартету" міжнародних посередників щодо палестино-ізраїльського конфлікту. Міністерство закордонних справ РФ висловило найсерйознішу стурбованість "різким загостренням ситуації" в Ізраїлі.

Росія підтверджує "принципову і послідовну" позицію про неможливість розв'язання силовим шляхом конфлікту, який тягнеться вже 75 років.

"[Протистояння] може бути врегульоване винятково політико-дипломатичними засобами, через налагодження повноформатного переговорного процесу на відомій міжнародно-правовій основі, що передбачає створення палестинської незалежної держави в межах 1967 року зі столицею у Східному Єрусалимі, яка жила б у мирі та безпеці з Ізраїлем", — зазначили в російському зовнішньополітичному відомстві.

Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль Москва розцінює як черговий вкрай небезпечний прояв замкнутого кола насильства. Події в Ізраїлі — це прямий наслідок "хронічного невиконання резолюцій ООН та її Ради Безпеки та фактичного блокування Заходом роботи близькосхідного "квартету" міжнародних посередників у складі Росії, США, ЄС і ООН", вказали в МЗС РФ.

"Закликаємо палестинську та ізраїльську сторони до негайного припинення вогню, відмови від насильства, прояву необхідної стриманості та налагодження за сприяння міжнародного спільноти переговорного процесу, націленого на встановлення всеосяжного, міцного та такого довгоочікуваного миру на Близькому Сході", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих через вторгнення ісламських бойовиків ХАМАС в Ізраїль. Тероризму не можна дозволяти підкорити або ламати чиїсь життя, вказав глава держави.

Бойовики ХАМАС 7 жовтня випустили понад 2200 ракет по Ізраїлю, військові ЦАХАЛ оголосили воєнний стан і почали операцію "Залізні мечі".