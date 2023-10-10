"Позиція Росії була гідною": у ХАМАС подякували Кремлю за підтримку

За словами члена політбюро ХАМАС Муса Абу-Марзука, Москва не дозволила США та Ізраїлю просунути власну резолюцію під час засідання Ради безпеки ООН.

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ХАМАС подякував Росії за підтримку в ізраїльсько-палестинському конфлікті і вважає таку позицію гідною. Про це заявив член політбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в інтерв'ю телеканалу Al-Jazeera, передає російське видання "РИА Новости" 10 жовтня.

Йшлося про засідання Ради Безпеки ООН, під час якого торкнулися нападу ХАМАС на територію Ізраїлю. У Секторі Газа вважають, що Кремль займає правильну позицію.

"Позиція Росії була дуже гідною. Росія не дозволила США та Ізраїлю просунути свою резолюцію в Раді Безпеки", — йдеться в повідомленні.

До речі, також ведуться контакти з Москою з приводу ізраїльських полонених, у яких є друге громадянство Росії.

Окремо Муса Абу-Марзук зазначив, що ХАМАС нібито виконав мету своєї операції на території Ізраїлю і тепер показує готовність до мирного діалогу.

"Ми виконали наші цілі. Ми відкриті до будь-яких обговорень і політичного діалогу", — продовжив член політбюро ХАМАС.

Раніше президент Росії Володимир Путін звинуватив США у війні в Ізраїлі. Він вважає, що протистояння нібито є результатом "провалу політики США на Близькому Сході".

"На жаль, ми бачимо різке загострення ситуації на Близькому Сході. Я думаю, що багато хто погодиться зі мною в тому, що це яскравий приклад провалу політики Сполучених Штатів", — заявив Володимир Путін.

Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія входить до переліку країн, які, на його думку, стоять за атаками, здійсненими терористичною організацією ХАМАС на Ізраїль.

Після цього заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв написав про нібито зв'язки України з організацією ІДІЛ, яка є терористичною.