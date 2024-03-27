"Дуже делікатний баланс": у Євросоюзі досягли компромісу щодо торгівлі з Україною

За словами журналістів, квоти і мита в країнах Євросоюзу запроваджуватимуть з урахуванням обсягів імпорту не тільки у 2022 і 2023 роках, а й у другому півріччі 2021-го. Це компромісна угода з Францією та Польщею.

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У Європейському Союзі було досягнуто компромісу щодо продовження лібералізації торгівлі з Україною. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що квоти і мита в країнах Євросоюзу вводитимуть з урахуванням обсягів імпорту не тільки у 2022 і 2023 роках, а й у другому півріччі 2021-го.

За словами журналістів, це компромісна угода з Францією та Польщею, які вимагали включити в розрахунки весь 2021 рік.

Як розповіло джерело, базовий період, який використовується для активації захисного механізму, буде продовжено до другого семестру 2021 року.

"Комісія також посилить деякі формулювання у своїй декларації... Це дуже делікатний баланс, якого держави-члени могли б досягти сьогодні в прекрасному дусі компромісу", — сказав він.

Укладення угоди підтвердило бельгійське головування в Євросоюзі, зазначивши, що домовленість забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС.

"Посли ЄС домовилися про новий компроміс щодо розширення торговельних заходів для України, забезпечуючи збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС", — ідеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що компроміс буде представлений Європейському парламенту.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомляли, що обмеження, які ґрунтуються на оцінках імпорту за половину 2021, 2022 і 2023 років, оцінили в 331 мільйон євро втрат для бюджету України. Українська сторона виступала за надання їй можливості самостійно заробляти кошти на продажу, зокрема своєї агропродукції.

Також повідомлялося, що в ЄС вирішили "утримати" €5 мільярдів доходів із російських активів. За даними журналістів, ідеться про кошти, накопичені за 2022-2023 роки. Їх вирішили зберегти як "буфер" для європейського депозитарію.