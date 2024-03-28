"Близькі до того, щоб знайти рішення": Туск заявив про прогрес щодо імпорту агропродукції з України

Учасники перемовин прагнуть знайти компроміс щодо захисту основних інтересів польських фермерів та виробників у країні, а також дотримання українських інтересів.

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Київ та Варшава близькі до того, щоб знайти рішення довкола розв’язання проблем агроімпорту та автоперевезень. Про це сказав голова Кабміну Польщі Дональд Туск на спільній пресконференції з керівником українського уряду Денисом Шмигалем.

Він заявив, що сторони "у сільському господарстві зроблено крок вперед". З його слів, учасники перемовин шукають рішення, які, можливо, усіх повністю не влаштовуватимуть, але які захищатимуть основні інтереси польських фермерів та виробників у країні. Також це стосується й українських інтересів.

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"Ми шукаємо, і ми близькі до того, щоб знайти рішення", – сказав Туск.

Він додав, що сторони "близькі до того", аби український транзит, який йде територією Польщі, не створював проблеми польському ринкові. Туск обговорив зі Шмигалем рішення на рівні Євросоюзу щодо українського агроімпорту, які "можливо, не викликають захоплення в української сторони".

Польський урядовець додав, що триває пошук методів, які не будуть болючими. Раніше керівник уряду сусідньої держави висловив сподівання, що українська та польська сторони досягнуть домовленості щодо сільськогосподарських питань до зустрічі урядів у Варшаві, але цього не відбулося.

Протести в Польщі

Польські фермери 9 лютого розпочали блокаду переїздів на кордоні з Україною. Учасники акцій вимагали обмежити або повністю заборонити ввезення дешевої агропродукції з української території та підтримати національних сільгоспвиробників.

Польський уряд намагався докласти зусиль для врегулювання ситуації. Томаш Обшанський, керівник Асоціації незалежних сільгоспвиробників Польщі "Солідарність", заявив, що діалог аграріїв із прем'єр-міністром країни Дональдом Туском ніяких результатів не дав. З його слів, керівник уряду заявив, що в нього "зв'язані руки й він нічого не може зробити".

Нагадаємо, 19 березня Politico повідомило, що Польща та Франція разом не підтримують імпорт зерна з України. Журналісти розповіли, що зміни, яких домагаються Париж і Варшава під тиском фермерів, можуть коштувати Україні 1,2 млрд євро недоотриманих доходів.