Отправится нуждающимся: США купят у Украины зерно для голодающих стран Африки

Первое судно с украинским продовольствием уже направляется к восточным берегам Африки. Всего у Украины намерены в ближайшее время закупить 150 тыс. тонн зерна.

Соединенные Штаты в ближайшие несколько недель закупят у Украины около 150 тыс. тонн зерна, сообщает Associated Press. По словам главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвида Бизли, пока не определены страны, в которые агентство ООН по борьбе с голодом направит украинское зерно.

Бизли отметил, что ВПП уже организовало первую доставку из Украины продовольствия для жителей Африканского Рога, которым грозит голодная смерть. На первом судне, вышедшем из украинского порта, находится 23 тыс. тонн зерна. Прибытие корабля в Джибути ожидается 26 или 27 августа, откуда зерно собираются по суше переправить в северную Эфиопию. Этого количества зерна хватит, чтобы прокормить 1,5 млн человек в течение месяца.

По данным ВПП, на Африканском Роге голодает около 22 млн человек. Голод возник из-за длительной засухи: в некоторых регионах дождей не было с 2019 года, из-за чего сельское хозяйство полностью разрушено. Хуже всего приходится раздираемой войной Эфиопии, а также Кении и Сомали.

[ + – ] Глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли сейчас находится в Кении. По его словам, украинское зерно в Африке ждут с нетерпением

В 2021 году Украина была источником половины зерна, которое ВПП закупила, чтобы накормить 130 млн голодающих. Однако Бизли отметил, что разблокировка украинских портов хоть и дает надежду на то, что мировые рынки стабилизируются, не сможет полностью устранить последствия глобального продовольственного кризиса. Для эффективной помощи голодающим нужно, чтобы больше стран захотели оказать им помощь.

Напомним, прибыв в Одессу, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что создание безопасного зернового коридора в Черном море позволило снизить мировые цены на пшеницу на 8%. По его словам, более 560 тыс. тонн зерна и другого продовольствия сейчас поступает на рынки по всему миру, однако цепочки поставок еще полностью не восстановлены.

В конце июля ООН, Украина, Турция и Россия подписали соглашение о коридоре для экспорта украинских зерновых по Черному морю. Таким образом удалось разблокировать морские порты, захват которых стал одной из целей российских оккупантов в войне против Украины. После этого в Турции заявили, что из Украины до конца года смогут вывезти 25 млн тонн зерна.