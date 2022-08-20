Відправиться нужденним: США куплять в України зерно для голодуючих країн Африки

Перше судно з українським продовольством уже прямує до східних берегів Африки. Загалом в України мають намір найближчим часом закупити 150 тисяч тонн зерна.

Сполучені Штати протягом найближчих кількох тижнів закуплять в України близько 150 тис. тонн зерна, повідомляє Associated Press. За словами голови Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Девіда Бізлі, поки що не визначені країни, до яких агентство ООН із боротьби з голодом направить українське зерно.

Бізлі зазначив, що ВПП вже організувало першу доставку з України продовольства для мешканців Африканського Рогу, яким загрожує голодна смерть. На першому судні, яке вийшло з українського порту, знаходиться 23 тис. тонн зерна. Прибуття корабля до Джібуті очікується 26 або 27 серпня, звідки зерно збираються по суші переправити до північної Ефіопії. Цієї кількості зерна вистачить, щоб прогодувати 1,5 млн людей протягом місяця.

За даними ЗПС, на Африканському Розі голодує близько 22 млн людей. Голод виник через тривалу посуху: у деяких регіонах дощів не було з 2019 року, через що сільське господарство повністю зруйноване. Найгірше ведеться Ефіопії, яку роздирає війна, а також Кенії і Сомалі.

[ + – ] Глава Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі зараз перебуває у Кенії. За його словами, на українське зерно в Африці чекають з нетерпінням

2021 року Україна була джерелом половини зерна, яке ВПП закупила, щоб нагодувати 130 млн голодуючих. Проте Бізлі зазначив, що розблокування українських портів хоч і дає надію на те, що світові ринки стабілізуються, не зможе повністю усунути наслідки глобальної продовольчої кризи. Для ефективної допомоги голодуючим потрібно, щоб більше країн захотіли надати їм допомогу.

Нагадаємо, прибувши до Одеси генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що створення безпечного зернового коридору в Чорному морі дозволило знизити світові ціни на пшеницю на 8%. За його словами, понад 560 тис. тонн зерна та іншого продовольства зараз надходить на ринки по всьому світу, проте ланцюжок постачання ще повністю не відновлений.

Наприкінці липня ООН, Україна, Туреччина та Росія підписали угоду про коридор для експорту українських зернових Чорним морем. Таким чином вдалося розблокувати морські порти, захоплення яких стало однією з цілей російських окупантів у війні проти України. Після цього в Туреччині заявили, що з України до кінця року зможуть вивезти 25 млн. тонн зерна.