560 тисяч тонн українського зерна їдуть на закордонні ринки: генсек ООН прибув в Одесу (фото)

За словами Антоніу Гутерреша, створення безпечного зернового коридору дозволило знизити світові ціни на пшеницю на 8%. Однак ланцюжки постачання ще повністю не відновлені.

У п'ятницю, 19 серпня, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав Одеський порт через день після того, як він провів зустріч у Львові з президентом України Володимиром Зеленським. Про це генсек повідомив у Twitter.

"Для мене це дуже емоційно — спостерігати, як в Одесі зерно знову вантажать на корабель, що везе надію для найвразливіших людей і країн", — написав Гутерреш.

[ + – ] Генсек ООН спостерігає за навантаженням зерна

На фотографіях, опублікованих пресслужбою ООН, Гутерреш піднімається трапом на вантажне судно й оглядає його.

Після львівської зустрічі із Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом Гутерреш говорив, що є ознаки стабілізації світових ринків продовольства, та пояснив цю тенденцію підписанням угоди про створення безпечного зернового коридору для торгових суден із українських портів у Чорному морі.

"Зараз понад 560 000 тонн зерна й іншого продовольства надходить на ринки по всьому світу", — сказав генсек ООН.

[ + – ] Антоніу Гутерреш піднімається на борт зернового судна

За його словами, після підписання угоди світові ціни на пшеницю знизилися на 8%. Водночас він зазначив, що ланцюжки постачання все ще повністю не відновлені, а витрати на транспортування залишаються високими.

Він також наголосив на необхідності стабілізувати світовий ринок добрив, через потрясіння на ньому існує загроза врожаям зернових у наступному сезоні, у тому числі й рису — найспоживанішого продукту харчування у світі.

Нагадаємо, що для експорту зерна з України в одеський порт прибув унікальний корабель BRAVE COMMANDER.

Раніше Фокус повідомляв про прибуття першого суховантажного судна з українською кукурудзою та соєю в італійський порт Равенна (провінція Емілія-Романья), МЗС Італії висловило підтримку Україні в протистоянні з РФ.