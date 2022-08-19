560 000 тонн украинского зерна едут на зарубежные рынки: генсек ООН прибыл в Одессу (фото)

По словам Антониу Гутерриша, создание безопасного зернового коридора позволило снизить мировые цены на пшеницу на 8%. Однако цепочки поставок еще полностью не восстановлены.

В пятницу, 19 августа, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Одесский порт, спустя день после того, как он провел встречу во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом генсек сообщил в Twitter.

"Для меня это очень эмоционально — наблюдать, как в Одессе зерно вновь грузят на корабль, который везет надежду для наиболее уязвимых людей и стран", — написал Гутерриш.

[ + – ] Генсек ООН наблюдает за погрузкой зерна.

На фотографиях, опубликованных пресс-службой ООН, Гутерриш поднимается по трапу на грузовое судно и осматривает его.

После львовской встречи с Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Гутерриш говорил, что есть признаки стабилизации мировых рынков продовольствия, и объяснил эту тенденцию подписанием соглашения о создании безопасного зернового коридора для торговых судов из украинских портов в Черном море.

"В настоящий момент более 560 000 метрических тонн зерна и другого продовольствия поступает на рынки по всему миру", — сказал генсек ООН.

[ + – ] Антониу Гутерриша поднимается на борт зернового судна.

По его словам после подписания соглашения мировые цены на пшеницу снизились на 8%. Вместе с тем, он отметил, что цепочки поставок все еще полностью не восстановлены, а затраты на транспортировку остаются высокими.

Он также отметил необходимость стабилизировать мировой рынок удобрений, из-за потрясений на нем существует угроза урожаям зерновых в следующем сезоне, в том числе и риса — наиболее потребляемого продукта питания в мире.

Напомним, что для экспорта зерна из Украины в одесский порт прибыль уникальный корабль BRAVE COMMANDER.

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