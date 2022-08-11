Экспорт зерна из Украины: в одесском порту ожидают уникальный корабль (фото)

Балкер оказался первым судном с самого начала функционирования "зернового коридора". которое повезет нашу аграрную продукцию в Восточную Африку.

В ближайшем времени в Украину прибудет корабль, который доставит на своем борту 23 тысячи тонн зерна в Эфиопию (государство в восточной Африке, — ред.). Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в Твиттере.

"Украина готова к прибытию судна BRAVE COMMANDER", — написал Кубраков.

По его словам, Черноморской инициативе в одном из портов Одесской области сухогруз возьмет на борт более 23 тыс. тонн зерновых.

Уникальность этого рейса еще и в том, что за вторую неделю работы "Черноморской инициативы" BRAVE COMMANDER — первое судно, которое повезет украинское зерно на африканский континент.

Заметим, что перспектива голода в странах Африки была одной из существенных причин, по которой украинская сторона согласилась на переговоры с ООН и Россией по поводу экспорта зерновых и создания "зернового коридора". Однако, до сих пор в Африку еще не отправилось ни одно судно с зерновыми.

Что известно о BRAVE COMMANDER

BRAVE COMMANDER — это балкер, разновидность сухогруза. Он специализируется на перевозках грузов насыпью, а также на транспортировке зерна, угля, руды, цемента.

Судно было построено в 1996 году. Его порт приписки — Бейрут (столица Ливана). К слову, раньше балкер носил другие названия. Среди них — BLUE GEMINI, GLOIRE, LARK и VERILA. В свое время он также ходил под флагами Мальты и Болгарии.

27 июля судно вышло в море с порта Варна в Болгарии. Сейчас оно находится неподалеку от украинского порта Южный в Одесской области. Там корабль ожидают в пятницу, 12 августа.

[ + – ] Сухогруз BRAVE COMMANDER ожидают в порту "Южный"

Напомним, первое судно с зерном покинуло порт Одессы в понедельник 1 августа. Как сообщили в Минобороны Турции, в соответствии с подписанными договоренностями, первый сухогруз с украинским зерном направился в Ливан.

Ранее пресс-служба Военно-морских сил Украины сообщила, что в Одесской области началось разблокирование портов, в рамках организации "зерновых коридоров" для украинского экспорта зерновых. В портах подготовили навигационное и гидрографическое обеспечение для безопасности судоходства по акватории Черного моря.