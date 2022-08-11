Експорт зерна з України: в одеському порту чекають на унікальний корабель (фото)

Балкер виявився першим судном із самого початку функціонування "зернового коридору", яке повезе нашу аграрну продукцію до Східної Африки.

Найближчим часом в Україну прибуде корабель, який доставить на своєму борту 23 тисячі тонн зерна до Ефіопії (держава у східній Африці — ред.). Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на своїй сторінці у Твіттері.

"Україна готова до прибуття судна BRAVE COMMANDER", — написав Кубраков.

За його словами, за Чорноморською ініціативою в одному з портів Одеської області суховантажне судно візьме на борт понад 23 тис. тонн зернових.

Унікальність цього рейсу ще й у тому, що за другий тиждень роботи "Чорноморської ініціативи" BRAVE COMMANDER — це перше судно, яке повезе українське зерно на африканський континент.

Зауважимо, що перспектива голоду в країнах Африки була однією із суттєвих причин, через яку українська сторона погодилася на переговори з ООН та Росією щодо експорту зернових та створення "зернового коридору". Проте, досі до Африки ще не вирушило жодне судно із зерновими.

Що відомо про BRAVE COMMANDER

BRAVE COMMANDER — це балкер, різновид суховантажу. Він спеціалізується на перевезеннях вантажів насипом, а також транспортуванні зерна, вугілля, руди, цементу.

Судно було збудовано у 1996 році. Його порт приписки — Бейрут (столиця Лівану). До речі, раніше балкер мав інші назви. Серед них — BLUE GEMINI, GLOIRE, LARK та VERILA. Свого часу він також ходив під прапорами Мальти та Болгарії.

27 липня судно вийшло у море з порту Варна у Болгарії. Наразі воно знаходиться неподалік українського порту Південний в Одеській області. Там корабель очікують у п'ятницю, 12 серпня.

[ + – ] Суховантаж BRAVE COMMANDER очікують у порту "Південний"

Нагадаємо, перше судно із зерном залишило порт Одеси у понеділок 1 серпня. Як повідомили у Міноборони Туреччини, відповідно до підписаних домовленостей, перший суховантаж з українським зерном попрямував до Лівану.

Раніше пресслужба Військово-морських сил України повідомила, що в Одеській області почалося розблокування портів у межах організації "зернових коридорів" для українського експорту зернових. У портах підготували навігаційне та гідрографічне забезпечення для безпеки судноплавства акваторією Чорного моря.