Первый украинский сухогруз с кукурузой и соей прибыл в Италию

Итальянский МИД сообщил о прибытии сухогруза в Равенну и выразил поддержку Украине в противостоянии с РФ.

В итальянский порт Равенны прибыл первый после начала полномасштабной войны сухогруз с украинским урожаем зерновых — кукурузой и соевыми бобами. Об этом в субботу, 13 августа, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Италии в своем Twitter.

Итальянские дипломаты заявили, что власти страны чрезвычайно довольны прибытием из Украины первого корабля с урожаем зерновых — кукурузы и сои. На фоне этого Италия продолжает поддерживать все усилия, связанные с обеспечением продовольственной безопасности в Средиземноморье, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"(Италия поддерживает) имплементацию соглашения об экспорте зерна и сопротивление Киева (российской агрессии)", — говорится в сообщении МИД европейского государства.

По данным агентства ANSA, речь идет о прибытии в Равенну грузового судна под мальтийским флагом "Ройен", который, в частности, доставил 15 тысяч семян кукурузы, предназначенных для корма скота. Корабль вышел из Черноморска Одесской области 5 августа в рамках соглашений, подписанных в Стамбуле.

Груз прибыл в Равенну вчера утром, но швартовка к причалу состоялась только поздним вечером из-за работы другого корабля, который был задержан из-за плохой погоды.

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник и командующий Франческо Чиммино, морской директор Эмилии-Романьи приветствовали корабль с персоналом береговой охраны. Разгрузка судна началась сегодня утром около 8:50.

Операции по разгрузки зерна продлятся не менее 30 часов, утверждают журналисты. Они должны завершиться во вторник, 16 августа. В этот же день в порту Равенна ожидается еще одно судно из Украины — "Сакура" с 11 тыс. тонн соевых бобов на корм животным и "Мустафа Некати" с 6 тыс. тонн семян подсолнуха.

Напомним, 10 августа в международный торговый порт "Черноморск" в Одесской области прибыло второе судно для погрузки очередной партии зерна, предназначенного для экспорта.

Также мы писали о том, как после подписания соглашений о предоставлении коридоров для экспорта украинского зерна 6 августа вошел первый сухогруз FULMAR S.