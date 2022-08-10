В украинский порт "Черноморск" зашло второе судно для погрузки экспортного зерна (видео)

Согласно информации Мининфраструктуры, сухогруз OSPREY S возьмет на борт 30 тысяч тонн кукурузы.

В международный торговый порт "Черноморск" в Одесской области прибыло второе судно для погрузки очередной партии зерна, предназначенного для экспорта. Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины сухогруз OSPREY S возьмет на борт 30 тысяч тонн кукурузы.

"Это уже второе судно, зашедшее под погрузку в порт "Черноморск" в рамках подписанной Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов", — говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры уточнили, что согласно заключенным договоренностям уже 12 судов осуществляют экспорт агропродукции из украинских портов в семь стран мира. В общей сложности на их борту находится 370 тысяч тонн продовольствия.

Что известно о балкере ОSPREY S

Отметим, что балкер OSPREY S прибыл из Турции и сейчас находится в порту "Черноморск". По официальной информации корабль проходит под флагом Либерии.

Судно было построено в 2007 году. Грузоподъемность корабля составляет 30 570 тонн, а его текущая осадка составляет 6 метров. Общая длина OSPREY S — 178,7 метра, при ширине в 28 метров.

Напомним, что после подписания соглашений о предоставлении коридоров для экспорта украинского зерна 6 августа вошел первый сухогруз FULMAR S.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова 5 августа из украинских портов на Черном море отправятся 3 судна, груженные продовольствием. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения, отметил министр.