В український порт "Чорноморськ" зайшло друге судно для завантаження експортного зерна (відео)

За інформацією Мінінфраструктури, суховантажне судно OSPREY S візьме на борт 30 тисяч тонн кукурудзи.

До міжнародного торговельного порту "Чорноморськ" на Одещині прибуло друге судно для завантаження чергової партії зерна, призначеного для експорту. Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України, суховантажне судно OSPREY S візьме на борт 30 тисяч тонн кукурудзи.

"Це вже друге судно, яке зайшло під навантаження в порт "Чорноморськ" у межах підписаної Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів", — ідеться в повідомленні.

У Мінінфраструктури уточнили, що згідно з укладеними домовленостями вже 12 суден здійснюють експорт агропродукції з українських портів у сім країн світу. Загалом на їхньому борту перебуває 370 тисяч тонн продовольства.

Що відомо про балкер ОSPREY S

Зазначимо, що балкер OSPREY S прибув із Туреччини та зараз перебуває в порту "Чорноморськ". За офіційною інформацією, корабель проходить під прапором Ліберії.

Судно було збудоване у 2007 році. Вантажопідйомність корабля становить 30 570 тонн, яке поточна осадка становить 6 метрів. Загальна довжина OSPREY S — 178,7 метра при ширині 28 метрів.

Нагадаємо, що після підписання угод про надання коридорів для експорту українського зерна 6 серпня увійшло перше суховантажне судно FULMAR S.

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, 5 серпня з українських портів на Чорному морі вирушать 3 судна, завантажені продовольством. Після цього сформують караван, який разом із судном-лідером вирушить у порти призначення, зазначив міністр.