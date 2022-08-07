До порту "Чорноморськ" увійшло перше судно з початку повномасштабної війни з РФ (фото)

Яке саме зерно повезе цей балкер "зерновим коридором", поки не повідомляється.

У суботу, 6 серпня, до порту "Чорноморськ" (Одеська область) уперше з 24 лютого увійшло судно. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України на офіційній сторінці у "Фейсбуці".

Відомо, що судно, яке зараз перебуває в порту, — це балкер FULMAR S.

"Судно зайшло в ході реалізації Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів", — пояснили в профільному міністерстві.

Яке саме зерно повезе цей балкер "зерновим коридором", у Мініфнраструктури не уточнили.

[ + – ] Суховантаж FULMAR S у чорноморських водах Фото: Фото: Мінінфраструктури

Що відомо про FULMAR S

Це спеціалізоване судно для перевезення вантажів насипом. Різновид суховантажу.

FULMAR S був побудований у 2007 році. Довжина судна — 138 метрів. Ширина — 21 метр.

Балкер ходить під прапором Барбадосу — острівної держави в східній частині Карибського моря, що входить до Британської Співдружності націй.

Відомо, що 27 липня суховантажне судно залишило порт у Бандирмі (місто-порт і район на південному березі Мармурового моря, в провінції Балікесір. Входить до п'ятірки найбільших портів Туреччини). У п'ятницю, 5 серпня, балкер знявся з якірної стоянки до Bosphorus North Anch (Туреччина) 12647 і прибув у порт "Чорноморськ" (Україна) 6 серпня о 17:00.

[ + – ] FULMAR S стоїть на причалі Чорноморська Фото: Фото: Мінінфраструктури

Де розташований порт "Чорноморськ"

Морський торговельний порт Чорноморськ — міжнародний високомеханізований універсальний транспортний вузол, що спеціалізується на перевалці генеральних, наливних, насипних і вантажних вантажів. Через порт здійснюються міжнародні зв'язки України з майже 100 країнами світу.

Розташований на берегах Сухого лиману за 12 миль на південний захід від Одеси. Пропускна спроможність порту на початок повномасштабної війни з РФ — 32 млн тонн.

Нагадаємо, на кілька днів раніше перший суховантаж із українським зерном пройшов огляд у Стамбулі. Суховантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи на борту відбув у порт Тріполі (Ліван).

Раніше пресслужба Військово-морських сил України повідомила, що в Одеській області почалося розблокування портів у межах організації "зернових коридорів" для українського експорту зернових. У портах підготували навігаційне та гідрографічне забезпечення для безпеки судноплавства акваторією Чорного моря.

Важливо