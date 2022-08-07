В порт "Черноморск" вошло первое судно с начала полномасштабной войны с РФ (фото)

Какое именно зерно повезет этот балкер по "зерновому коридору", пока не сообщается.

В субботу, 6 августа, в порт "Черноморск" (Одесская область) впервые с 24 февраля вошло судно. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины на официальной странице в Фейсбук.

Известно, что судно, которое сейчас находится в порту, — это балкер FULMAR S.

"Судно зашло в ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов", — пояснили в профильном министерстве.

Какое именно зерно повезет этот балкер по "зерновому коридору", в Минифнраструктуры не уточнили.

[ + – ] Сухогруз FULMAR S в черноморских водах Фото: Фото: Мининфраструктуры

Что известно о FULMAR S

Это — специализированное судно для перевозки грузов насыпью. Разновидность сухогруза.

FULMAR S был построен в 2007 году. Длина судна — 138 метров. Ширина — 21 метр.

Балкер ходит под флагом Барбадоса — островного государства в восточной части Карибского моря, входящего в Британское Содружество наций.

Известно, что 27 июля сухогруз покинул порт в Бандирме (город-порт и район на южном берегу Мраморного моря, в провинции Балыкесир. Входит в пятерку крупнейших портов Турции). В пятницу, 5 августа, балкер снялся с якорной стоянки в Bosphorus North Anch (Турция) в 12647 и прибыл в порт "Черноморск" (Украина) 6 августа в 17:00.

[ + – ] FULMAR S стоит на причале Черноморска Фото: Фото: Мининфраструктуры

Где находится порт "Черноморск"

Морской торговый порт Черноморск — международный высокомеханизированный универсальный транспортный узел, специализирующийся на перевалке генеральных, наливных, насыпных и навалочных грузов. Через порт осуществляются международные связи Украины почти со 100 странами мира.

Расположен на берегах Сухого лимана в 12 милях к юго-западу от Одессы. Пропускная способность порта до начала полномасштабной войны с РФ — 32 млн тонн.

Напомним, несколькими днями ранее первый сухогруз с украинским зерном прошел досмотр в Стамбуле. Сухогруз с 26 тысячами тонн кукурузы на борту отбыл в порт Триполи (Ливан).

Ранее пресс-служба Военно-морских сил Украины сообщила, что в Одесской области началось разблокирование портов, в рамках организации "зерновых коридоров" для украинского экспорта зерновых. В портах подготовили навигационное и гидрографическое обеспечение для безопасности судоходства по акватории Черного моря.

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