Вивезення зерна: з Одеського порту відправлять 3 судна із продовольством

Балкери NAVI STAR, ROJEN та POLARNET завантажать кукурудзою вагою понад 50 тис. тонн. В Україну пройде порожнє судно після перевірки у Стамбулі.

Вранці 5 серпня з українських портів на Чорному морі вирушать 3 судна, завантажені продовольством. Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Завтра з 5 до 8 години ранку очікується вихід 2 суден з порту "Чорноморськ" і 1 — з Одеського порту. Після цього буде сформовано караван, який разом із лідируючим судном вирушить у порти призначення", — зазначив глава Мінінфраструктури.

За інформацією Кубракова, 3 балкери NAVI STAR, ROJEN та POLARNET завантажать кукурудзою сумарною вагою понад 50 тис. тонн у межах "зернової ініціативи".

"Сподіваємося на професіоналізм усіх підключених. Подробиці він обіцяв повідомити пізніше", — сказав він.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар підтвердив вивезення продовольства з України 5 серпня на трьох суднах.

"Завдяки інтенсивній роботі Координаційного центру завтра в межах відвантаження зерна з портів України планується вихід 3 суден", — наголосив міністр.

Акар додав, що в Україну відправлять пусте судно після перевірки у Стамбулі.

[ + – ] Хулусі Акар підтвердив вивезення продовольства з України

Судно з кукурудзою "RAZONI" під прапором Сьєрра-Леоне першим вирушило з Одеси до ліванського порту Тріполі.

Нагадаємо, що російські окупанти неодноразово крали українське зерно на окупованих територіях і вивозили його морем. У Маріуполі наприкінці липня помічали вантажівки із зерном, які прямували до порту.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький підрахував, що до 26 червня загарбники вивезли 1/4 усіх запасів зерна із тимчасово окупованих українських територій.

Українські представники зверталися до ліванської сторони за юридичною допомогою у розслідуванні крадіжки зерна росіянами. Біля берегів Лівану пришвартувалося судно "Лаодикія" під сирійським прапором. Можливо, воно було завантажене борошном та ячменем, яке вкрали з України.