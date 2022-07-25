Росіяни перегнали до Маріуполя вантажівки із зерном: готуються вивезти його морем (відео)

Зерновози потрапили до міста з боку Донецька. Для вивезення викраденого зерна у порту відновили електропостачання.

У Маріуполі були помічені вантажівки із зерном. Російські окупанти готуються вивезти його морем через порт, електропостачання там уже відновлено. Про це у понеділок, 25 липня, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

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За словами представника місцевої влади, зерновози, які були помічені вчора в місті, пересувалися у бік порту, а до Маріуполя вони потрапили з Донецького напрямку. Андрющенко констатував, що в такий спосіб Росія відновила "державне мародерство морем" після невеликої паузи.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за участю делегацій з України, Росії, генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана було підписано угоду, яка регулює вивезення зерна Чорним морем через українські порти. Уже наступного дня російські війська завдали ракетного удару по порту в Одесі, де готувалася до відправлення перша з моменту укладання угоди партія зерна. Генсек ООН Гутерреш засудив атаку Збройних сил РФ по об'єкту.

Станом на 26 червня російські сили вивезли чверть усіх запасів зерна з тимчасово окупованих територій України, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Раніше Фокус розбирався, чи зможе Україна вивезти за кордон торішній урожай зерна на тлі повномасштабної війни проти Росії.