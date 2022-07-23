Генсек ООН "однозначно засудив" ракетний удар по Одеському порту — Reuters
В ООН вважають, що атака росіян загрожує зірвати угоду про експорт українського зерна, яку мають виконувати Росія, Україна та Туреччина.
В ООН відреагували на ракетний обстріл Одеського порту російською армією, яка порушує умови п'ятничної угоди, що дозволяє забезпечити безпечний вхід та вихід з Одеси та двох інших українських портів, повідомляє Reuters.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш однозначно засудив повідомлення про ракетні удари, заявив його представник Фархан Гак, додавши, що всі сторони взяли на себе зобов'язання в межах угоди про експорт українського зерна.
"Повне виконання угоди Російською Федерацією, Україною та Туреччиною є обов'язковим", — наголосив Гак.
Агентство також зазначає, що офіційний представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що "російська ракета — це плювок Володимира Путіна в обличчя" Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Водночас українське МЗС закликало ООН та Туреччину забезпечити виконання Росією своїх зобов'язань.
Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала ракетний удар по Одеському порту "обурливим".
"Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росію мають притягти до відповідальності", — заявила вона.
Нагадаємо, вдень 23 липня в морському порту Одеси вибухнули дві російські ракети "Калібр", ще дві ракети вдалося збити українським силам ППО. Reuters зазначає, що крилаті ракети запущені з російських кораблів, що знаходяться в Чорному морі в районі Криму.
Начальниця координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що "Калібри" не влучили в термінал із зерном в Одеському морському торговому порту. Інфраструктура порту значно не постраждала, є влучання в насосну станцію.
22 липня Україна підписала у Стамбулі тристоронню угоду про "зерновий коридор" через Чорне море. З РФ документ не підписували, його підписано з ООН та Туреччиною. Угода передбачає експорт зерна із портів Одеси, Чорноморська та Южного.