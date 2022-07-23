Генсек ООН "однозначно засудив" ракетний удар по Одеському порту — Reuters

В ООН вважають, що атака росіян загрожує зірвати угоду про експорт українського зерна, яку мають виконувати Росія, Україна та Туреччина.

В ООН відреагували на ракетний обстріл Одеського порту російською армією, яка порушує умови п'ятничної угоди, що дозволяє забезпечити безпечний вхід та вихід з Одеси та двох інших українських портів, повідомляє Reuters.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш однозначно засудив повідомлення про ракетні удари, заявив його представник Фархан Гак, додавши, що всі сторони взяли на себе зобов'язання в межах угоди про експорт українського зерна.

"Повне виконання угоди Російською Федерацією, Україною та Туреччиною є обов'язковим", — наголосив Гак.

Агентство також зазначає, що офіційний представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що "російська ракета — це плювок Володимира Путіна в обличчя" Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Водночас українське МЗС закликало ООН та Туреччину забезпечити виконання Росією своїх зобов'язань.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала ракетний удар по Одеському порту "обурливим".

"Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росію мають притягти до відповідальності", — заявила вона.

Нагадаємо, вдень 23 липня в морському порту Одеси вибухнули дві російські ракети "Калібр", ще дві ракети вдалося збити українським силам ППО. Reuters зазначає, що крилаті ракети запущені з російських кораблів, що знаходяться в Чорному морі в районі Криму.

Начальниця координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що "Калібри" не влучили в термінал із зерном в Одеському морському торговому порту. Інфраструктура порту значно не постраждала, є влучання в насосну станцію.

22 липня Україна підписала у Стамбулі тристоронню угоду про "зерновий коридор" через Чорне море. З РФ документ не підписували, його підписано з ООН та Туреччиною. Угода передбачає експорт зерна із портів Одеси, Чорноморська та Южного.