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Военный Фокус Российско-украинская война Экспорт зерна из Украины: переговоры в Турции

Генсек ООН "однозначно осудил" ракетный удар по Одесскому порту — Reuters

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Россияне недолго соблюдали условия договора, уже на следующий день после его подписания ударив по порту Одессы

В ООН считают, что атака россиян угрожает сорвать соглашение об экспорте украинского зерна, которое должны выполнять Россия, Украина и Турция.

В ООН отреагировали на ракетный обстрел Одесского порта российской армией, которые нарушает условия пятничной сделки, позволяющей обеспечить безопасный вход и выход из Одессы и двух других украинских портов, сообщает Reuters.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "однозначно осудил" сообщения о ракетных ударах, заявил его представитель Фархан Хак, добавив, что все стороны взяли на себя обязательства в рамках соглашения об экспорте украинского зерна.

"Полное выполнение соглашения Российской Федерацией, Украиной и Турцией обязательно", — подчеркнул Хак.

Агентство также отмечает, что официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что "российская ракета — это плевок Владимира Путина в лицо" Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом украинский МИД призвал ООН и Турцию обеспечить выполнение Россией своих обязательств.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала ракетный удар по Одесскому порту "возмутительным".

"Кремль продолжает использовать еду в качестве оружия. Россия должна быть привлечена к ответственности", — заявила она.

Напомним, днем 23 июля в морском порту Одессы взорвались две российские ракеты "Калибр", еще две ракеты удалось сбить украинским силам ПВО. Reuters отмечает, что крылатые ракеты были запущены с российских кораблей, находящихся в Черном море в районе Крыма.

Начальник координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что "Калибры" не попали по терминалу с зерном в Одесском морском торговом порту. Инфраструктура порта значительно не пострадала, есть попадание в насосную станцию.

22 июля Украина подписала в Стамбуле трехсторонний договор о "зерновом коридоре" через Черное море. С РФ документ не подписывали, он был подписан с ООН и Турцией. Соглашение предусматривает экспорт зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного.