Россияне перегнали в Мариуполь грузовики с зерном: готовятся вывезти его по морю (видео)

Зерновозы попали в город со стороны Донецка. Для вывоза похищенного зерна в порту возобновили электроснабжение.

В Мариуполе были замечены грузовики с зерном. Российские оккупанты готовятся вывезти его по морю через порт, электроснабжение там уже возобновлено. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

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По словам представителя местных властей, зерновозы, которые были замечены вчера в городе, передвигались в сторону порта, а в Мариуполь они попали с Донецкого направления. Андрющенко констатировал, что таким образом Россия возобновила "государственное мародерство морем" после небольшой паузы.

Напомним, 22 июля в Стамбуле при участии делегаций из Украины, России, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было подписано соглашение, регулирующее вывоз зерна по Черному морю через украинские порты. Уже на следующий день российские войска нанесли ракетный удар по порту в Одессе, где готовилась к отправке первая с момента заключения соглашения партия зерна. Генсек ООН Гутерриш осудил атаку Вооруженных сил РФ по объекту.

По состоянию на 26 июня российские силы вывезли четверть всех запасов зерна с временно оккупированных территорий Украины, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Ранее Фокус разбирался, сможет ли Украина вывезти за границу прошлогодний урожай зерна на фоне полномасштабной войны против России.