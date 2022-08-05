Вывоз зерна: из Одесского порта отправят 3 судна с продовольствием
Балкеры NAVI STAR, ROJEN и POLARNET загрузят кукурузой весом более 50 тыс. тонн. В Украину проследует пустое судно после проверки в Стамбуле.
Утром 5 августа из украинских портов на Черном море отправятся 3 судна, груженные продовольствием. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
"Завтра с 5 до 8 часов утра ожидается выход 2 судов из порта "Черноморск" и 1 – из Одесского порта. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения", – отметил глава Мининфраструктуры.
По информации Кубракова, 3 балкера NAVI STAR, ROJEN и POLARNET загрузят кукурузой суммарным весом более 50 тыс. тонн в рамках "зерновой инициативы".
"Надеемся на профессионализм всех подключенных. Подробности он обещал сообщить позже", – заключил он.
Министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил вывоз продовольствия из Украины 5 августа на 3 суднах.
"Благодаря интенсивной работе Координационного центра завтра в рамках отгрузки зерна из портов Украины планируется выход 3 суден", – подчеркнул министр.
Акар добавил, что в Украину отправят пустое судно после проверки в Стамбуле.
Судно с кукурузой "RAZONI" под флагом Сьерра-Леоне первым отправилось из Одессы в ливанский порт Триполи.
Напомним, что российские оккупанты не раз крали украинское зерно на оккупированных территориях и вывозили его морем. В Мариуполе в конце июля замечали грузовики с зерном, которые следовали в порт.
Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий подсчитал, что к 26 июня захватчики вывезли 1/4 всех запасов зерна из временно оккупированных украинских территорий.
Украинские представители обращались к ливанской стороне за юридической помощью в расследовании кражи зерна россиянами. У берегов Ливана пришвартовалось судно "Лаодикия" под сирийским флагом. Возможно, что оно было загружено мукой и ячменем, которое украли из Украины.