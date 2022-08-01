Расследование кражи зерновых: Украина просит Ливан о юридической помощи

На борт судна "Лаодикия" украинскую муку и ячмень, предположительно, загрузили в оккупированном Крыму. Арест судна в порту Ливана будет длиться, пока не установят происхождение груза.

Представители Украины обратилась с просьбой о юридическом содействии к властям Ливана, у берегов которого пришвартовано судно под сирийским флагом, предположительно, с похищенной украинской мукой и ячменем. Об этом сообщает Sky News.

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В запросе ливанскому МИДу упоминается о доказательствах, собранных Украиной. Об этом стало известно из приказа главного прокурора Ливана об аресте судна. Срок ареста будет длиться, пока не выяснят происхождение этого груза.

Согласно источнику агентства Reuters в службе безопасности, прокурор Гассан Уэйдат попросил ливанские разведслужбы провести расследование.

Глава МИДа Абдалла Бу Хабиб не комментирует ситуацию.

Посольство Украины, в свою очередь, заявляет, что в запросе перечисляются доказательства относительно обвинений в том, что корабль "Лаодикия" перевозит украденное зерно.

По данным посольства, на борту "Лаодикии", которое в среду пришвартовалось в порту Триполи, находится 5 тыс. тонн ячменя и столько же тонн муки, вывезенных из украинских магазинов.

Собственник груза, турецкая компания Loyal Agro Co LTD, на минувшей неделе сообщила журналистам о том, что перевозит 8 тонн муки и 1,7 тонн ячменя, и отрицает обвинения в свой адрес.

По данным представителей Украины, этот корабль зашел в порт оккупированного Крыма, где на него и загрузили груз перед отплытием в Ливан.

[ + – ] Предположительный маршрут зерновоза из оккупированного Крыма.

Напомним, что Ливан не предоставил российским судам разрешение на разгрузку похищенного из Украины зерна. В итоге, сухогрузы "Матрос Кошка" и "Матрос Пожинич" с зерновыми на борту ушли в Сирию.

Ранее Фокус сообщал, что первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта в 08:30 по Киеву. Первый сухогруз с украинским зерном направился в Ливан, согласно заключенным договоренностям.

К тому же, стало известно, что зерно из Украины, которое должно было прибыть в Египет, все же будет отправлено в эту ближневосточную страну.