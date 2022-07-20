Ливан не разрешил российским судам разгрузить краденое из Украины зерно, – ГУР

Сухогрузам "Матрос Кошка" и "Матрос Пожинич" с сельхозпродукцией на борту пришлось уйти в Сирию. Оттуда украинское зерно планируют развозить в другие страны Ближнего Востока.

Власти Ливана не разрешили российским судам "Матрос Кошка" и "Матрос Пожинич" разгрузить вывезенное из Украины зерно. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Как стало известно, сухогрузы с украденным зерном общей массой 54 тыс. тонн на борту планировали зайти 13 июля в порт Бейрута. Тем не менее, власти страны запретили разгрузку незаконно вывезенной из Украины сельхозпродукции. В связи с этим. судам пришлось уйти в Сирию – в порты Латакия и Тартус.

Украинские разведчики информируют, что оттуда зерно собираются транспортировать в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Как уточняется, оператором сухогрузов является компания из Астрахани "Crane Marine Contractor LLC".

По данным разведки, оккупанты планируют возобновить работу морского порта в захваченном Мариуполе.

В первую очередь россияне надеются установить сообщение с Ростовом-на-Дону, чтобы вывозить туда металл. Однако существенной проблемой для захватчиков остается электроснабжение для работы порта.

Напомним, Украина после войны может прекратить экспортировать зерно в Сирию. Это произойдет, если власти страны продолжат покупать у россиян украденное украинское зерно.

Также Фокус рассказывал, поможет ли освобождение от оккупантов острова Змеиный продать украинское зерно.