В качестве наказания: Украина после войны может перекратить экспортировать зерно в Сирию

Сирия продолжает покупать у россиян награбленное украинское зерно. Если это не прекратится, то она не получит доступа к украинскому зерновому экспорту.

Украина может прекратить экспорт зерновых в Сирию, если власти страны продолжат покупать у россиян украденное украинское зерно. Об этом рассказал министр аграрной политики Украины Николай Сольский в интервью Financial Times.

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Министр подчеркнул, что на временно оккупированных территориях россияне продолжают похищать у фермеров большие объемы зерна. По официальным данным, речь идет о 500 тысяч тонн зерна, хотя эта цифра может быть значительно выше, отметил Сольский. По его словам, в этом году на неподконтрольных Киеву территориях украинские фермеры уже собрали несколько миллионов тонн зерна.

Несмотря на то, что правительство Украины продолжает внимательно отслеживать подозрительные грузы, которые следуют через Черное море и сообщает о своих сомнениях властям стран, которые этот груз принимают, бывают случаи, когда следы груза теряются.

Например, если украинское зерно незаконным путем вывозится в Россию и там перерабатывается на муку или корма для животных, то дальнейшее следование продукции невозможно отследить.

Таким образом, Сольский предупредил, что после окончания войны в Украине, Сирии могут закрыть доступ до экспортного украинского зерна в качестве наказания за получение поставок зерна, украденного Россией.

"Ничто так не поощряет как безнаказанность", — подытожил Сольский.

Напомним, 13 июля в Стамбуле прошла встреча делегаций из Украины, России, Турции и ООН, в ходе которой стороны договорились о деблокаде трех украинских портов. Согласно предварительным соглашениям, зерно может отправляться из трех украинских портов конвоями в сопровождении украинских судов, но проверять пустые суда, которые будут заходить в порты, будут военно-морские силы Турции.

Как сообщило турецкое издание Yeni Safak, коридор для экспорта украинских зерновых по Черному морю может заработать уже на следующей недели. Вывоз зерна из Украины морским путем станет возможным после того, как в период с 18 по 24 июля будет подписан соответствующий договор между делегациями Украины, России, Турции и ООН.