На встрече в Турции стороны договорились о деблокаде трех украинских портов, — WSJ

В это время будет действовать прекращение огня для защиты кораблей в географических пределах. Кроме того, частично будет проведено разминирование.

Во время встречи делегаций из Украины, России, Турции и ООН в Стамбуле 13 июля стороны договорились о деблокаде трех украинских портов. Все судна будут проверять военно-морские силы Турции. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Согласно предварительным соглашениям, зерно может отправляться из трех украинских портов конвоями в сопровождении украинских судов. В это время будет действовать прекращение огня для защиты судов в географических пределах. Кроме того, частично будет проведено разминирование.

Турецкие военно-морские силы будут проверять пустые суда, которые будут прибывать в украинские порты из-за опасений России, что корабли могут быть использованы для перевозки западного оружия украинской армии. ООН создаст центр управления и контроля в Стамбуле для отслеживания уровней угрозы судоходству.

Технические детали еще будут прорабатывать, в том числе то, как будут обезвреживать мины, которые установленны вокруг украинских портов. Украина первоначально сообщила ООН, что через минные поля можно проложить безопасный проход, но плавучие мины также должны быть обезврежены.

По информации журналистов, соглашение по "зерновому вопросу" подпишут после того, как президент России Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Тегеране 19 июля. Однако говорить о том, что его подписание неизбежно тоже рано.

"Самое главное, нам все еще нужен зеленый свет от Путина", — сказал источник журналистам.

Напомним, 13 июля в Турции завершились переговоры по поводу экспорта зерна из Украины. На следующей неделе стороны снова встретятся в Турции для обсуждения проблемы. Тогда же будет подписан итоговый документ.

Как сообщали СМИ, Россия согласна на перемирие во время движения грузов из украинских портов. При этом в Кремле хотят самостоятельно инспектировать и контролировать корабли, чтобы исключить контрабанду. Однако этим будет заниматься Турция.

Как рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, Украина и Россия "в двух шагах" от подписания соглашения. Министр уверен, что РФ хочет выглядеть "спасительницей" Африки и Азии от голода.