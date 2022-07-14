На зустрічі в Туреччині сторони домовилися про розблокування трьох українських портів, — WSJ

У цей час діятиме припинення вогню для захисту кораблів у географічних межах. Крім того, частково буде проведено розмінування.

Під час зустрічі делегацій з України, Росії, Туреччини й ООН у Стамбулі 13 липня сторони домовилися про розблокування трьох українських портів. Усі судна перевірятимуть військово-морські сили Туреччини. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

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Згідно з попередніми угодами, зерно може вирушати з трьох українських портів конвоями у супроводі українських судів. У цей час діятиме припинення вогню для захисту суден у географічних межах. Крім того, частково буде проведено розмінування.

Турецькі військово-морські сили перевірятимуть порожні судна, які прибуватимуть до українських портів через побоювання Росії, що кораблі можуть бути використані для перевезення західної зброї української армії. ООН створить центр управління та контролю у Стамбулі для відстеження рівнів загрози судноплавству.

Технічні деталі ще пророблятимуть, зокрема й те, як знешкоджуватимуть міни, які встановлені навколо українських портів. Україна спочатку повідомила ООН, що через мінні поля можна прокласти безпечний прохід, але плавучі міни також мають бути знешкоджені.

За інформацією журналістів, угоду щодо "зернового питання" підпишуть після того, як президент Росії Володимир Путін зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у Тегерані 19 липня. Однак говорити про те, що його підписання неминуче, також зарано.

"Найголовніше, нам усе ще потрібне зелене світло від Путіна", — сказало джерело журналістам.

Нагадаємо, 13 липня в Туреччині завершилися переговори щодо експорту зерна з України. Наступного тижня сторони знову зустрінуться у Туреччині для обговорення проблеми. Тоді ж буде підписано підсумковий документ.

Як повідомляли ЗМІ, Росія згодна на перемир'я під час руху вантажів з українських портів. При цьому в Кремлі хочуть самостійно інспектувати та контролювати кораблі, щоб унеможливити контрабанду. Однак цим займатиметься Туреччина.

Як розповів глава МЗС Дмитро Кулеба, Україна та Росія "в двох кроках" від підписання угоди. Міністр упевнений, що РФ хоче виглядати "рятівницею" Африки й Азії від голоду.