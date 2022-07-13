Вивезення зерна: Україна та Росія "за два кроки" від угоди, — Кулеба

Міністр упевнений, що РФ хоче мати вигляд "рятівниці" Африки й Азії від голоду. Володимир Путін знає про доходи України від експорту зерна на міжнародні ринки.

Україна та Росія буквально "у двох кроках" від домовленостей щодо експорту зернових культур. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю іспанській газеті El Pais.

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"Необхідно вирішити проблеми безпеки, пов'язані з позицією Росії. Ми перебуваємо на завершальній стадії, і тепер усе залежить від Росії. Якщо вони справді захочуть, незабаром розпочнеться експорт зерна", — пояснив міністр.

Україна, за його словами, готова вивозити зерно на міжнародний ринок і перебуває "в одному човні" з країнами, які сильно потребують його.

Якщо росіяни й надалі використовуватимуть заборону на експорт зерна, як "голодні ігри", вони продовжать наполягати на важливості переговорів, додав Кулеба.

[ + – ] РФ не зацікавлена в експорті зерна з України Фото: Иллюстративное фото

За оцінкою глави МЗС, РФ не зацікавлена в експорті зерна з України та хоче показати країнам Африки й Азії порятунок від голоду.

"Вони (росіяни) знають, що якщо ми експортуватимемо, то отримаємо доходи від міжнародних ринків. Це зробить нас сильнішими", — резюмував Кулеба.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 11 липня обговорював вивіз українського зерна з президентом РФ Володимиром Путіним. Ердоган говорив про необхідність організувати безпечні коридори в Чорному морі.

[ + – ] Ердоган обговорював експорт зерна з України із Зеленським і Путіним Фото: Anadolu Agency

Цього ж дня Реджеп Ердоган обговорював експорт зерна із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що після деокупації від військ РФ острова Зміїний до портів Дунаю 12 липня зайшли перші 8 іноземних суден, щоб вивезти агропродукцію.

Росіяни часто крадуть українське зерно. 3 липня турецькі митники затримали суховантажне судно Zhibek Zholy під російським прапором. Він привіз у місто Карасу зерно з окупованого Бердянська.