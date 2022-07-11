Ердоган і Путін обговорили "зерновий коридор" з України

Лідер Туреччини заявив, що зараз настав час організовувати безпечні коридори для вивезення українського зерна Чорним морем.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у понеділок, 11 липня, поговорив по телефону з президентом РФ Володимиром Путіним про можливість експорту зерна з України. Про це повідомляють на офіційному сайті президента Туреччини.

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"Час зробити кроки за планом ООН щодо безпечного коридору для експорту зерна в Чорному морі", — сказав Ердоган.

Крім того, Ердоган у розмові з Путіним торкнувся теми України. Президент Туреччини досі впевнений, що російсько-українська війна має "завершитися за столом переговорів міцним і справедливим миром". Він також повторив, що готовий надати майданчик для переговорів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Крім того, Ердоган і Путін обговорили також ситуацію в Сирії.

Нагадаємо, раніше Реджеп Ердоган анонсував нову телефонну розмову Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Президент Туреччини знову звернув увагу на продовольчу кризу, спричинену Росією. Туреччина готова виділити 20 суден для вивезення зерна з України своєю територією.

"Туреччина готова виділити 20 суден, щоб вивезти зерно з України, вона забезпечить транспортування продукції своєю територією. Очікуємо на відповідь з цього приводу від Зеленського та Путіна", — підкреслив він.

Фокус уже писав про те, що цьогорічний урожай в Україні може скоротитися майже вдвічі. За словами заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького, прогнозований урожай в Україні цього року становить приблизно 65 млн тонн. Порівняно з минулим роком, це становить 60%.