У Туреччині готують телефонну розмову Зеленського та Путіна, – Ердоган

Реджеп Тайїп Ердоган звернув увагу на продовольчу кризу, спричинену Росією. Туреччина готова виділити 20 суден для вивезення зерна з України своєю територією.

У Туреччині готуються до телефонних переговорів президентів України та Росії — Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це сказав турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган у бесіді з журналістами після п'ятничної молитви в Стамбулі, пише Anadolu.

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"Контакти щодо організації нових телефонних переговорів із президентами Росії та України продовжуються", — заявив Ердоган.

Глава Туреччини у своїй промові торкнувся теми продовольчої кризи через повномасштабну війну в Україні.

"Туреччина готова виділити 20 суден, щоб вивезти зерно з України, вона забезпечить транспортування продукції своєю територією. Очікуємо на відповідь щодо цього від Зеленського та Путіна", — підкреслив він.

Нагадаємо, що 26 липня голова Ради федерації Росії Валентина Матвієнко заговорила про готовність до переговорів із Україною щодо мирної угоди. Києву, за її словами, слід ухвалити умови Москви.

Глава української переговорної групи Давид Арахамія 18 червня заявив, що мирні переговори між Україною та РФ можуть відбутися наприкінці літа. ЗСУ в цей період підуть у контрнаступ і зміцнять позиції на фронті.

Про зацікавленість Кремля в переговорах із Києвом говорив і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. "Деструктивні дії США, Англії та союзників" призвели до припинення діалогу, вважає він.