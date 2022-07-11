Ердоган після Путіна зателефонував Зеленському: обговорювали вивіз зерна та війну

Президент Туреччини знову запропонував допомогу у врегулюванні військового конфлікту та розповів про план щодо забезпечення експорту українського зерна через Чорне море.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорив питання постачання українського зерна через Чорне море, які наразі заблоковані російською стороною в умовах повномасштабної війни. Про це йдеться у пресрелізі канцелярії глави турецької держави, опублікованому у Twitter.

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У заяві представництва президента Туреччини йдеться, що під час розмови з президентом України "було обговорено питання українсько-російської війни та створення коридорів безпеки для експорту зерна через Чорне море".

Також в Ердогана зазначили, що турецьке керівництво продовжує роботу над реалізацією плану експорту українського зерна на світовий ринок, підготовленого Організацією Об'єднаних Націй.

Водночас Ердоган під час переговорів із Зеленським висловив упевненість, що російсько-українську війну буде завершено за столом переговорів, і заявив про готовність Стамбула сприяти закінченню бойових дій.

Нагадаємо, сьогодні президент Туреччини також обговорив питання постачання українського зерна зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Турецький лідер заявив главі РФ, що вже настав час для організації безпечних коридорів для експорту зернової продукції Чорним морем.

Раніше ми писали, що Україна з початку повномасштабної війни проти РФ експортувала в 4 рази менше зерна, ніж за аналогічний період минулого року.