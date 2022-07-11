Эрдоган после Путина позвонил Зеленскому: обсуждали вывоз зерна и войну

Президент Турции снова предложил помощь в урегулировании военного конфликта и рассказал о плане по обеспечению экспорта украинского зерна через Черное море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил вопрос поставок украинского зерна через Черное море, которые на данный момент заблокированы российской стороной в условиях полномасштабной войны. Об этом говорится в пресс-релизе канцелярии главы турецкого государства, опубликованном в Twitter.

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В заявлении представительства президента Турции говорится, что во время разговора с президентом Украины "были обсуждены вопросы украинско-российской войны и создания коридоров безопасности для экспорта зерна через Черное море".

Также у Эрдогана отметили, что турецкое руководство продолжает работу над реализацией плана по экспорту украинского зерна на мировой рынок, подготовленного Организацией Объединенных Наций.

При этом Эрдоган во время переговоров с Зеленским выразил уверенность, что российско-украинская война будет завершена за столом переговоров, и заявил о готовности Стамбула оказать содействие окончанию боевых действий.

Напомним, сегодня президент Турции также обсудил вопрос поставок украинского зерна со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Турецкий лидер заявил главе РФ, что уже пришло время для организации безопасных коридоров для экспорта зерновой продукции по Черному морю.

Ранее мы писали, что Украина с начала полномасштабной войны против РФ экспортировала в 4 раза меньше зерна, чем за аналогичный период прошлого года.