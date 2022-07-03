Туреччина затримала вантажне судно РФ із краденим українським зерном, — посол України

За словами Василя Боднара, корабель Zhibek Zholy, який прибув з окупованого Бердянська, стоїть перед входом до порту. Його долю мають вирішити в понеділок, 4 липня.

Турецька митниця затримала суховантажне судно Zhibek Zholy під російським прапором, яке прибуло до міста Карасу з вантажем зерна з окупованого Бердянська. Про це пише агентство Reuters із посиланням на посла України в Туреччині Василя Боднара.

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"У нас повна співпраця. Наразі судно стоїть біля входу до порту, його затримали митні органи Туреччини", — цитує видання Боднара.

За його словами, долю корабля мають вирішити на засіданні в понеділок, 4 липня. Як наголосив Боднар, Україна сподівається на конфіскацію зерна, яке незаконно вивезли росіяни, а також на арешт Zhibek Zholy.

"Сподіваюся, судно заарештують і майно конфіскують, а всіх, хто причетний до цієї угоди, притягнуть до відповідальності", — наголосив дипломат.

Він зазначив, що запит Генеральної прокуратури України вже переданий турецькій стороні.

Як каже Боднар, ситуацію із суховантажем можна вважати особливою, адже судно Zhibek Zholy першим використало тимчасово окупований порт Бердянська для завантаження зерна і потім спробувало зайти до турецького порту.

"Це нелегально і, чесно кажучи, це велике нахабство та спроба фактично пробити коридор, щоб скористатися нагодою та вивозити майно", — прокоментував посол України.

Журналісти Reuters також підтвердили, що особисто бачили судно, яке стоїть на якорі на відстані близько 1 км від берега за межами порту "без явних ознак руху на борту або інших суден поблизу".

Суховантажне судно належить казахстанському судновласнику KTZ Express Shipping Too з міста Нур-Султан, проте ходить під прапором РФ. В офіційній заяві "Казахстанських залізниць" йдеться, що у 2021 році судно передали російській компанії ТОВ "Грін-Лайн" у межах бербоут-чартера.

Нагадаємо, судно Zhibek Zholy зайшло до турецького порту Карасу 1 липня. На борту суховантажного судна, що вийшло з окупованого Бердянська 30 червня, знаходиться 7 тисяч тонн зерна. Українська сторона негайно звернулася до Анкари з проханням вжити відповідних заходів.

Раніше Володимир Путін заявив, що зерно з України можна вивозити через Дунай та Румунію, а також через Білорусь та Польщу. За підрахунками глави Кремля, в Україні залишилося близько 5 тонн пшениці, призначеної для експорту.