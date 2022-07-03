Турция задержала грузовое судно РФ с краденным украинским зерном, — посол Украины

По словам Василия Боднара, корабль Zhibek Zholy, прибывший из оккупированного Бердянска, стоит перед входом в порт. Его судьбу должны решить в понедельник, 4 июля.

Турецкая таможня задержала сухогруз Zhibek Zholy под российским флагом, прибывший в город Карасу с грузом зерна из оккупированного Бердянска. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара.

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"У нас полное сотрудничество. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции", — цитирует издание Боднара.

По его словам, судьбу корабля должны решить на заседании в понедельник, 4 июля. Как подчеркнул Боднар, Украина надеется на конфискацию зерна, незаконно вывезенного россиянами, а также на арест Zhibek Zholy.

"Надеюсь, судно арестуют и имущество конфискуют, а всех, кто причастен к этой сделке, привлекут к ответственности", — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что запрос Генеральной прокуратуры Украины уже передан турецкой стороне.

Как говорит Боднар, ситуацию с сухогрузом можно считать особенной, ведь Zhibek Zholy первым использовало временно оккупированный порт Бердянска для загрузки зерна и затем попыталось зайти в турецкий порт.

"Это нелегально и, честно говоря, это большая наглость и попытка фактически пробить коридор, чтобы воспользоваться случаем и вывозить имущество", — прокомментировал посол Украины.

Журналисты Reuters также подтвердили, что лично видели судно, стоящее на якоре на расстоянии около 1 км от берега за пределами порта "без явных признаков движения на борту или других судов поблизости".

Сухогруз принадлежит казахстанскому судовладельцу KTZ Express Shipping Too из города Нур-Султан, однако ходит под флагом РФ. В официальном заявлении "Казахстанских железных дорог" говорится, что в 2021 году судно передали российской компании ООО "Грин-Лайн" в рамках бербоут-чартера.

Напомним, судно Zhibek Zholy зашло в турецкий порт Карасу 1 июля. На борту сухогруза, вышедшего из оккупированного Бердянска 30 июня, находится 7 тысяч тонн зерна. Украинская сторона незамедлительно обратилась к Анкаре с просьбой принять соответствующие меры.

Ранее Владимир Путин заявил, что зерно из Украины можно вывозить через Дунай и Румынию, а также через Беларусь и Польшу. По подсчетам главы Кремля, в Украине осталось около 5 тонн пшеницы, предназначенной для экспорта.