Путін запропонував вивозити українське зерно через Румунію, Польщу й Азовське море (відео)

Російський президент вважає, що зерно, яке залишилося в Україні, не впливає на світові ринки, оскільки "це 0,5% від загального світового виробництва".

Українське зерно можна експортувати через чорноморські порти Румунії, а також через Білорусь із наступним вивезенням через Польщу. Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з президентом Індонезії Джоко Відодо, повідомляє агентство РБК.

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Путін розповів своєму колезі про те, що кількість зерна, призначена для вивезення, ніяк не впливає на світові ринки, якщо враховувати загальний обсяг світового виробництва. Російський президент вважає, що в Україні залишилося 5 млн тонн експортної пшениці.

"Якщо мати на увазі обсяг виробництва у світі, 800 млн тонн, то ми розуміємо, що така кількість ніяк не впливає на світові ринки, це приблизно 2,5%, а від усього продовольства, що виробляється у світі, — 0,5%", — зазначив Путін.

За його словами, це зерно може бути вивезене, якщо українська влада розмінує морські шляхи в Чорному морі. Крім того, існують інші маршрути, наприклад через Румунію, Польщу, а також Азовське море.

Путін знову зняв із себе відповідальність за блокування військовим флотом РФ українських портів у Чорному морі, звинувативши українську владу в замінуванні морських шляхів.

"Ми не перешкоджаємо вивезенню українського зерна. Українська військова влада замінувала підходи до своїх портів, і ніхто не заважає їм розмінувати й виводити звідти судна із зерном... Існують інші можливості вивезення. Через Румунію, Дунай, наступний рух по Чорному морю, через Пельщу, Білорусь, через порти Азовського моря", — заявив Путін.

Нагадаємо, що такі заяви російського президента прозвучали ще 24 червня. Під час виступу на зустрічі "БРІКС Плюс" Володимир Путін сказав, що лідери західних країн "штучно розвивають істерику" щодо загрози продовольчої кризи внаслідок блокування російськими військами українських портів. За словами президента, для вирішення цього питання не вистачає конструктивного підходу з боку Києва.

Як повідомив заступник генсека Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане, НАТО не братиме участі у військовому розблокуванні чорноморських портів і створенні коридору для подальшого експорту українського зерна. За його словами, інакше втручання в це питання з боку Альянсу лише призведе до ескалації повномасштабного конфлікту.