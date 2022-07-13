Росія згодна на перемир'я на час руху вантажів із українських портів, — ЗМІ

Щоб розсіяти російські побоювання щодо контрабанди зброї, Туреччина за підтримки ООН перевірятиме кораблі.

Підсумки переговорів, що проходили сьогодні в Туреччині з приводу розблокування українських портів для експорту зерна, поки не оголошені, повідомляє Reuters. Проте джерела журналістів у дипломатичних колах розповіли, що Росія згодна на перемир'я на час руху вантажів, а Туреччина за підтримки ООН перевірятиме кораблі, щоб розсіяти російські побоювання щодо контрабанди зброї.

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При цьому керівник відділу міжнародних організацій МЗС РФ Петро Іллічов заявив, що Росія хоче сама контролювати та інспектувати суди, щоб унеможливити контрабанду. Він також запевнив, що Росія готова полегшити навігацію іноземних торгових суден для експорту українського зерна. Також російські вимоги включають усунення "перешкод для експорту", створених західними санкціями, які стосуються "страхування морських перевезень, логістики, транспортних послуг та банківських операцій".

Раніше сьогодні глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна та РФ за два кроки від угоди щодо вивезення українського зерна.

"Необхідно вирішити проблеми безпеки, пов'язані з позицією Росії. Ми знаходимося на завершальній стадії, і тепер все залежить від Росії. Якщо вони справді захочуть, незабаром розпочнеться експорт зерна", — сказав міністр.

12 липня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, анонсуючи переговори делегацій ООН, міністерств оборони Туреччини, Росії та України, запевнив, що зерно, яке очікує в українських портах, буде благополучно відправлене на міжнародні ринки морським шляхом.