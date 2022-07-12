Делегації міністерств оборони України та РФ сядуть за стіл переговорів, — голова МО Туреччини Акара

За словами Міністра оборони Туреччини, предметом переговорів стане відвантаження українського зерна на міжнародні ринки.

У Стамбулі 13 липня відбудуться переговори делегацій ООН, міністерств оборони Туреччини, Росії та України, заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар. За його словами, сторони обговорять відвантаження зерна із заблокованих російською армією українських портів на міжнародні ринки.

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Акар розповів, що цьому передували його переговори з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та міністром оборони України Олексієм Резніковим. Делегація турецького Міноборони спочатку відвідала Москву, потім до Туреччини прибула делегація Міноборони України. Під час зустрічей обговорено заходи, які необхідно вжити для вирішення продовольчої кризи.

"Після всіх цих зустрічей зерно, яке очікує в українських портах, благополучно відправлять на міжнародні ринки морським шляхом", — запевнив Хулусі Акар.

У коментарі "Суспільному" речник українського МЗС Олег Ніколенко розповів, що Україна виступає за те, щоб питання розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН.

"При цьому ключовим елементом позиції української сторони залишатимуться питання безпеки", — сказав Ніколенко.

Зазначимо, що 12 червня прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи питання про те, чи обговорював учора Володимир Путін з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, питання поновлення переговорів з Україною заявив, що на порядку денному не стоїть питання поновлення переговорів між Москвою щодо припинення повномасштабної війни.

11 липня стало відомо про те, що Ердоган поговорив телефоном з Путіним про можливість експорту зерна з України. Глава Туреччини повторив, що готовий надати майданчик для переговорів українського і російського президентів.

Нагадаємо, в червні делегація Міністерства оборони Туреччини провела у Москві переговори щодо евакуації комерційних судів, а також експорту українського зерна через заблоковані порти в Чорному морі. Після них турецька сторона заявила, що переговори пройшли в конструктивній та дуже позитивній атмосфері та одразу ж принесли результат. Вже за кілька годин після закінчення зустрічі турецький суховантаж Azov Concord залишив Маріуполь, ставши першим комерційним судном, яке пройшло через блокаду російського військового флоту.