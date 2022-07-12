"Про це не йдеться": Кремль заперечив можливість поновлення переговорів з Україною

Повномасштабна війна "йде не проти українців, а проти київського режиму", заявив речник президента РФ Пєсков.

Наразі питання поновлення переговорів між Москвою і Києвом щодо припинення повномасштабної війни не стоїть на порядку денному. Про це у вівторок, 12 липня, повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає агентство "РИА Новости".

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Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи обговорював учора президент РФ Володимир Путін із турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом питання поновлення переговорів з Україною, Пєсков заявив: "Ні, зараз про це не йдеться".

Водночас представник Кремля заявив, що "спеціальна військова операція" РФ "йде не проти українців".

"(Війна) йде проти режиму, і в той же час дуже й дуже багато українців дійсно хочуть стати громадянами Російської Федерації", — сказав Пєсков, додавши, що указ Путіна про спрощене видавання російського громадянства жителям України є "надзвичайно важливим для великої кількості людей".

Нагадаємо, у понеділок, 11 липня, Путін провів з Ердоганом телефонні переговори, під час яких сторони обговорювали розблокування українських портів для експорту зерна на світові ринки. Також відомо, що турецький лідер поговорив із цього приводу із президентом України Володимиром Зеленським. Крім цього, Ердоган висловив готовність посприяти припиненню повномасштабної війни РФ проти України.

Зазначимо, що ще 15 червня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що російська сторона зацікавлена "в якнайшвидшому досягненні політико-дипломатичних домовленостей", які могли б покласти край бойовим діям в Україні.