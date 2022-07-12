"Об этом речи не идет": Кремль отверг возможность возобновления переговоров с Украиной

Полномасштабная война "идет не против украинцев, а против киевского режима", заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.

На данный момент вопрос возобновления переговоров между Москвой и Киевом по поводу прекращения полномасштабной войны не стоит на повестке дня. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство "РИА Новости".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждал ли вчера президент РФ Владимир Путин с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос возобновления переговоров с Украиной, Песков заявил: "Нет, сейчас об этом речи не идет".

Вместе с тем представитель Кремля заявил, что "специальная военная операция" РФ "идет не против украинцев".

"(Война) идет против режима, и в то же время весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации", — сказал Песков, добавив, что указ Путина об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Украины является "чрезвычайно важным для большого количества людей".

Напомним, в понедельник, 11 июля, Путин провел с Эрдоганом телефонные переговоры, в ходе которых стороны обсуждали разблокирование украинских портов для экспорта зерна на мировые рынки. Также известно, что турецкий лидер поговорил по этому поводу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помимо этого Эрдоган выразил готовность посодействовать прекращению полномасштабной войны РФ против Украины.

Отметим, что еще 15 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российская сторона заинтересована "в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей", которые могли бы положить конец боевым действиям в Украине.