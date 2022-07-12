Делегации министерств обороны Украины и РФ сядут за стол переговоров, — глава МО Турции

По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, предметом переговоров станет отгрузка украинского зерна на международные рынки.

В Стамбуле 13 июля пройдут переговоры делегаций ООН, министерств обороны Турции, России и Украины, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, стороны обсудят отгрузку зерна из заблокированных российской армией украинских портов на международные рынки.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Акар рассказал, что этому предшествовали его переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Делегация турецкого Минобороны сначала посетила Москву, затем в Турцию прибыла делегация Минобороны Украины. Во время встреч обсуждались меры, которые необходимо принять для решения продовольственного кризиса.

"После всех этих встреч зерно, ожидающее в украинских портах, будет благополучно отправлено на международные рынки морским путем", — заверил Хулуси Акар.

В комментарии "Суспільному " спикер украинского МИД Олег Николенко рассказал, что Украина выступает за то, чтобы вопрос разблокирования украинского зерна решался под эгидой ООН.

"При этом ключевым элементом позиции украинской стороны будут оставаться вопросы безопасности ", — сказал Николенко.

Отметим, что 12 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, обсуждал ли вчера Владимир Путин с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос возобновления переговоров с Украиной заявил, что на повестке дня не стоит вопрос возобновления переговоров между Москвой и Киевом по поводу прекращения полномасштабной войны.

11 июля стало известно о том, что Эрдоган поговорил по телефону с Путиным о возможности экспорта зерна из Украины. При этом глава Турции повторил, что готов предоставить площадку для переговоров украинского и российского президентов.

Напомним, в июне делегация Министерства обороны Турции провела в Москве переговоры по вопросу эвакуации коммерческих судов, а также экспорта украинского зерна через заблокированные порты в Черном море. После них турецкая сторона заявила, что переговоры прошли в конструктивной и очень позитивной атмосфере и сразу же принесли результат. Уже через несколько часов после окончания встречи турецкий сухогруз Azov Concord покинул Мариуполь, став первым коммерческим судном, прошедшим через блокаду российского военного флота.