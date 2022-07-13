Россия согласна на перемирие на время движения грузов из украинских портов, – СМИ

Чтобы рассеять российские опасения по поводу контрабанды оружия, Турция при поддержке ООН будет инспектировать корабли.

Итоги проходивших сегодня в Турции переговоров по поводу разблокирования украинских портов для экспорта зерна пока не объявлены, сообщает Reuters. Однако источники журналистов в дипломатических кругах рассказали, что Россия согласна на перемирие на время движения грузов, а Турция при поддержке ООН будет инспектировать корабли, чтобы рассеять российские опасения по поводу контрабанды оружия.

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При этом руководитель отдела международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Россия хочет сама контролировать и инспектировать суда, чтобы исключить контрабанду. Он также заверил, что Россия готова облегчить навигацию иностранных торговых судов для экспорта украинского зерна. Также российские требования включают устранение "препятствий для экспорта", созданные западными санкциями, которые касаются "страхования морских перевозок, логистики, транспортных услуг и банковских операций".

Ранее сегодня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и РФ в двух шагах от соглашения по вывозу украинского зерна.

"Необходимо решить проблемы безопасности, связанные с позицией России. Мы находимся на завершающей стадии, и теперь все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна", – сказал министр.

12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар, анонсируя переговоры делегаций ООН, министерств обороны Турции, России и Украины, заверил, что ожидающее в украинских портах зерно будет благополучно отправлено на международные рынки морским путем.