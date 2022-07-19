Як покарання: Україна після війни може припинити експортувати зерно в Сирію

Сирія продовжує купувати у росіян награбоване українське зерно. Якщо це не припиниться, вона не отримає доступу до українського зернового експорту.

Україна може припинити експорт зернових у Сирію, якщо влада країни продовжуватиме купувати у росіян вкрадене українське зерно. Про це розповів Міністр аграрної політики України Микола Сольський в інтерв'ю Financial Times.

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Міністр наголосив, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують викрадати у фермерів більші обсяги зерна. За офіційними даними, йдеться про 500 тисяч тонн зерна, хоча ця цифра може бути значно вищою, зазначив Сольський. За його словами, цьогоріч на непідконтрольних Києву територіях українські фермери зібрали вже кілька мільйонів тонн зерна.

Незважаючи на те, що уряд України продовжує уважно відстежувати підозрілі вантажі, які прямують через Чорне море і повідомляє про свої сумніви владі країн, які цей вантаж приймають, трапляються випадки, коли сліди вантажу губляться.

Наприклад, якщо українське зерно незаконним шляхом вивозиться у Росію і там переробляється на борошно чи корми для тварин, то подальше прямування продукції неможливо відстежити.

Так, Сольський попередив, що після закінчення війни в Україні Сирії можуть закрити доступ до експортного українського зерна як покарання за отримання постачання зерна, вкраденого Росією.

"Ніщо так не заохочує як безкарність", — підсумував Сольський.

Нагадаємо, 13 липня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій з України, Росії, Туреччини й ООН, під час якої сторони домовилися про деблокаду трьох українських портів. Згідно з попередніми угодами, зерно може вирушати з трьох українських портів конвоями у супроводі українських суден, але перевіряти порожні судна, які заходитимуть до портів, будуть військово-морські сили Туреччини.

Як повідомило турецьке видання Yeni Safak, коридор для експорту українських зернових по Чорниому морю може запрацювати вже наступного тижня. Вивезення зерна з України морським шляхом стане можливим після того, як у період із 18 по 24 липня буде підписано відповідний договір між делегаціями України, Росії, Туреччини та ООН.