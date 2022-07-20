Ліван не дозволив російським суднам розвантажити крадене зерно з України, — ГУР

Суховантажам "Матрос Кішка" та "Матрос Пожинич" із сільгосппродукцією на борту довелося піти в Сирію. Звідти українське зерно планують розвозити в інші країни Близького Сходу.

Влада Лівану не дозволила російським суднам "Матрос Кішка" та "Матрос Пожинич" розвантажити вивезене з України зерно. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як стало відомо, суховантажні машини зі вкраденим зерном загальною масою 54 тис. тонн на борту планували зайти 13 липня в порт Бейрута. Проте влада країни заборонила розвантаження незаконно вивезеної з України сільгосппродукції. У зв'язку з цим суднам довелося піти в Сирію — в порти Латакія й Тартус.

Українські розвідники інформують, що звідти зерно мають намір транспортувати в інші країни Близького Сходу та Північної Африки.

Як уточнюється, оператором суховантажних суден є компанія з Астрахані Crane Marine Contractor LLC.

За даними розвідки, окупанти планують відновити роботу морського порту в захопленому Маріуполі.

Насамперед росіяни сподіваються встановити сполучення з Ростовом-на-Дону, щоб вивозити туди метал. Проте суттєвою проблемою для загарбників залишається електропостачання для роботи порту.

Нагадаємо, Україна після війни може припинити експортувати зерно в Сирію. Це станеться, якщо влада країни продовжуватиме купувати в росіян вкрадене українське зерно.

Також Фокус розповідав, чи допоможе визволення від окупантів острова Зміїний продати українське зерно.