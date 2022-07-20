Важливий острів: чи допоможе звільнення від окупантів острова Зміїний продати українське зерно

Жовто-блакитний прапор над легендарним островом — не лише військовий успіх. Експерти пояснили, в чому полягає ця перемога для економіки.

Надзвичайно важливою подією з військового та логістичного погляду називає визволення острова Зміїний Богдан Духницький, старший науковий співробітник відділу економіки та міжнародної інтеграції ННЦ Інститут аграрної економіки. У статті Фокусу "Занадто багато хліба. Чи зможе Україна вивезти за кордон торішній урожай" експерт уточнює, що завдяки цьому вразливість українських портів зменшилася і з'явився додатковий логістичний маршрут для українського експорту.

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Нагадаємо, через заблоковані морські порти експорт агропродукції з України у червні 2022 року становив приблизно 1,4 млн тонн, проти довоєнного рівня 5-6 млн тонн.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, завдяки поверненню контролю над островом Зміїний вдалося відкрити рух каналом гирла Бистре суднового ходу річка Дунай — Чорне море в українські дунайські порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ.

Тобто, відтепер, крім румунського каналу Сулина, який був доступний до звільнення острова Зміїний, кораблі також можуть скористатися гирлом Бистре. Це розвантажить гирло Сулина, на вході до якого судна були змушені довго простоювати на рейді.

Однак, незважаючи на переможну риторику, значення події не варто переоцінювати.

"У разі використання дунайського гирла Швидке є проблема з дозволеним осадженням суден, яке має бути не більше чотирьох метрів. Відповідно через цей канал може пройти дуже невелика кількість кораблів. Звільнення острова Зміїний полегшило роботу експортерам, але суттєво на проблему українського експорту не вплинуло", — каже Андрій Бут, директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності групи "Агротрейд".

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Подальша стабілізація ситуації залежить від відкриття великих морських портів. Оскільки, за словами Андрія Бута, всі дунайські порти — малі з невеликим дозволеним тоннажем. Загалом, опитані Фокусом експерти оцінюють додаткові можливості для експорту, які відкрилися завдяки звільненню острова Зміїний, в 0,2-1,0 млн тонн на місяць.

Як писав Фокус, неможливість вивезти зерно за кордон уже призвела до того, що українські аграрії всередині країни змушені продавати врожай нижче за собівартість.

Найгіршим сценарієм для економіки буде продовження блокування портів на невизначений період. Марія Богонос, керівниця KSE Агроцентр прогнозує, що якщо експорт зерна не буде відновлено до рівня 2021 року, Україна ризикує втратити до 10% ВВП.

Раніше Фокус повідомляв, що в Туреччині відбулися переговори щодо "зернового коридору" з України. Проте їх результати ще не затверджено офіційною угодою. Фокус уважно стежить за розвитком подій.