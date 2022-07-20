Важный остров: поможет ли освобождение от оккупантов острова Змеиный продать украинское зерно

Желто-голубой флаг над легендарным островом – не только военный успех. Эксперты объяснили, в чем состоит значение этой победы для экономики.

Чрезвычайно важным событием с военной и логистической точки зрения называет освобождение острова Змеиный Богдан Духницкий, старший научный сотрудник отдела экономики и международной интеграции ННЦ Институт аграрной экономики. В статье Фокуса "Слишком много хлеба. Сможет ли Украина вывезти за границу прошлогодний урожай" эксперт уточняет, что благодаря этому уязвимость украинских портов уменьшилась и появился дополнительный логистический маршрут для украинского экспорта.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

Напомним, из-за заблокированных морских портов экспорт агропродукции из Украины в июне 2022 года составил около 1,4 млн. тонн, против довоенного уровня 5-6 млн. тонн.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, благодаря возвращению контроля над островом Змеиный удалось открыть движение по каналу устья Быстрое судового хода река Дунай — Черное море в украинские дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск.

То есть, отныне помимо румынского канала Сулина, который был доступен до освобождения острова Змеиный, корабли также могут воспользоваться устьем Быстрое. Это разгрузит гирло Сулина, на входе в которое суда были вынуждены подолгу простаивать на рейде.

Однако, несмотря на победную риторику, значение события не стоит переоценивать.

"При использовании дунайского устья Быстрое есть проблема с разрешенной осадкой судов, которая должна быть не более четырех метров. Соответственно через этот канал может пройти очень небольшое количество кораблей. Освобождение острова Змеиный облегчило работу экспортерам, но существенно на проблему украинского экспорта не повлияло", — говорит Андрей Бут, директор департамента внешнеэкономической деятельности группы "Агротрейд".

Важно

Без моря. Как война остановила торговлю Украины с миром

Последующая стабилизация ситуации зависит от открытия больших морских портов. Поскольку, по словам Андрея Бута, все дунайские порты — малые с разрешенным небольшим тоннажем. В целом же, опрошенные Фокусом эксперты оценивают дополнительные возможности для экспорта, которые открылись благодаря освобождению острова Змеиный, в 0,2-1,0 млн. тонн в месяц.

Как писал Фокус, невозможность вывезти зерно за границу уже привела к тому, что украинские аграрии внутри страны вынуждены продавать урожай ниже себестоимости.

Наихудшим сценарием для экономики будет продолжение блокировки портов на неопределенный период. Мария Богонос, руководитель KSE Агроцентр прогнозирует, что в случае если экспорт зерна не будет восстановлен до уровня 2021 года, Украина рискует потерять до 10% ВВП.

Ранее Фокус сообщал, что в Турции прошли переговоры по поводу "зернового коридора" из Украины. Однако их результаты еще не утверждены официальным соглашением. Фокус внимательно следит за развитием событий.