Зерно поедет в Египет: эксперт объяснил, что украинское зерно все-таки купят

По словам первого вице-президента Торгово-промышленной палаты Украины Михаила Непрана, Египет вскоре заключит с украинскими трейдерами новые контракты.

Россиянам выгодно массово распространять информацию об отказе Египта покупать украинское зерно, так как Россия воюет с Украиной не только на военном фронте, но и на экономическом. Об этом в эфире радио "Громадське" заявил первый вице-президент ТПП Украины Михаил Непран.

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"Агентство Reuters распространило такую ​​информацию (об отказе Египта покупать украинское зерно, — Фокус), распространили они без какой-либо оценки, просто дали информацию, что Египет отказался от контрактов, заключенных в декабре. Российская пропаганда первая схватила тему. С одной стороны, это элемент войны, с другой, политический – Лавров поехал в Африку и о чем-то там договорился, и также это экономический вопрос – купят российское зерно вместо украинского. Наше противостояние с РФ происходит, в том числе, и на зерновом рынке, мы конкуренты на рынке агропродовольственной продукции", — объяснил Михаил Непран.

По его словам, посольство Украины в Египте предоставило на его запрос полную информацию о ситуации, также Михаил Непран связался с агротрейдерами, упомянутыми в статье Reuters.

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"Оказалось, что контракт был заключен в декабре, украинская сторона из-за блокады портов не могла его выполнить. В договоре был прописан форс-мажор. Они (египетская сторона, — Фокус) могли прийти в ТПП и продлить контракт. А приняли вполне цивилизованное решение закрыть невыполненный контракт и открыть новый контракт. Египетская сторона посла нашего заверила, что они не отказываются и готовы дальше работать с Украиной и закупать зерно", — сообщил Михаил Непран.

Он также отметил, что зернотрейдеры даже рады тому, что Египет разорвал прежний контракт на поставки зерна. "Когда подписывались договора в декабре, цена была $249-250 за тонну, а сейчас цена выросла почти в два раза. То есть, новый контракт трейдеры будут заключать уже с новой ценой", — отметил эксперт.

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Напомним, Египет является лидером среди импортеров зерновых в мире – в прошлом году страна закупила 13 млн. тонн зерновых.

Как ранее писал Фокус со ссылкой на агентство Reuters, украинская пшеница была забронирована египетским государственным покупателем зерна с поставкой в ​​феврале и марте, но поскольку отгрузки так и не произошло на фоне российской агрессии, контракты на поставку пшеницы из Украины Египет разорвал.

Ранее сообщалось, что росcийское судно "Матрос Позынич" загрузилось пшеницей в оккупированном Севастополе и последовало в египетский порт Александрия.