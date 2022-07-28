Ненужное зерно: Египет отказался от поставок украинской пшеницы

Всего было расторгнуто контрактов на поставку 240 тыс. тонн пшеницы из Украины в Египет, которые компании так и не осуществили из-за агрессии РФ и заблокированных портов на Черном море.

Украинская пшеница была забронирована египетским государственным покупателем зерна с поставкой в ​​феврале и марте, но поскольку отгрузки так и не произошло на фоне российской агрессии, контракты на поставку пшеницы из Украины Египет разорвал. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

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"Генеральное управление Египта по поставкам товаров (GASC) освободило торговые компании Nibulon и Inerco от их договорных обязательств, несмотря на то, что в контрактах GASC не было оговорки о форс-мажоре", — пишет СМИ.

Reuters напоминает, что Египет – крупнейший в мире импортер пшеницы, и страна очень сильно зависела от поставок черноморской пшеницы, которые были остановлены из-за вторжения РФ в Украину. С тех пор Египет стремился диверсифицировать поставки пшеницы – в июле было закуплено более миллиона тонн через тендеры и прямые закупки.

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Хлебное время. Как Украина во время войны собирает урожай (фото, комментарии аграриев)

"Четыре отмененных груза были куплены Египтом в декабре по цене от 346 до 360 долларов за тонну, включая стоимость доставки, заявили трейдеры в то время. После того, как война ускорила рост мировых цен на зерно, GASC в апреле заплатила 494,25 доллара за тонну пшеницы", — говорится в материале журналистов. Там отмечают со ссылкой на трейдеров, что каждый пятое загруженное зерном судно застряло в украинском порту "Черноморск", но, как ожидается, они отправятся в путь, как только получат "зеленый свет" от портовых властей.

Отметим, что подробно ситуацию в Украине с зерновыми, сбором урожая и прогнозом по осенней посевной Фокус анализирует в статье "Хлебное время. Как Украина во время войны собирает урожай".

Как ранее писал Фокус, с начала войны морская торговля остается заблокированной Россией. Пока компании вывозят зерновые через порты на Дунае, однако внутри страны остаются 25 млн. тонн агропродукции, которая ждет отгрузки за рубеж. "Поставки через польские, румынские, немецкие и украинские порты на Дунае — очень сложные и дорогие, соответственно, около 60-70% нашего времени и усилий инвестируется в это направление. До 50-60% доходов от продаж уходит на логистику, тогда как до войны эта статья составляла лишь 10-15%", — рассказал Фокусу Георг фон Нолкен, генеральный директор "Континентал Фармерз Групп".

Как сообщал ранее Фокус, если экспорт украинского зерна не будет восстановлен на довоенном уровне, 2023 год для украинского агросектора может стать хуже и сложнее, чем 2022-ой. У агрокомпаний попросту не будет оборотных средств для проведения посевной.