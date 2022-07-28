Непотрібне зерно: Єгипет відмовився від постачання української пшениці

Усього було розірвано контрактів на постачання 240 тис. тонн пшениці з України до Єгипту, які компанії так і не здійснили через агресію РФ та заблоковані порти на Чорному морі.

Українську пшеницю було заброньовано єгипетським державним покупцем зерна з постачанням у лютому та березні, але оскільки відвантаження так і не сталося на тлі російської агресії, контракти на постачання пшениці з України Єгипет розірвав. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

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"Генеральне управління Єгипту з постачання товарів (GASC) звільнило торгові компанії Nibulon та Inerco від їхніх договірних зобов'язань, незважаючи на те, що в контрактах GASC не було застереження про форс-мажор", — пише ЗМІ.

Reuters нагадує, що Єгипет — найбільший у світі імпортер пшениці, і країна дуже сильно залежала від постачань чорноморської пшениці, які були зупинені через вторгнення РФ в Україну. З того часу Єгипет прагнув диверсифікувати постачання пшениці — у липні було закуплено понад мільйон тонн через тендери та прямі закупівлі.

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Хлібний час. Як Україна під час війни збирає врожай (фото, коментарі аграріїв)

"Чотири скасовані вантажі були куплені Єгиптом у грудні за ціною від 346 до 360 доларів за тонну, враховуючи вартість доставки, заявили трейдери на той час. Після того, як війна прискорила зростання світових цін на зерно, GASC у квітні заплатила 494,25 доларів за тонну пшениці", — йдеться у матеріалі журналістів. Там зазначають із посиланням на трейдерів, що кожне п'яте завантажене зерном судно застрягло в українському порту "Чорноморськ", але, як очікується, вони вирушать у дорогу, щойно отримають "зелене світло" від портової влади.

Зазначимо, що докладно ситуацію в Україні із зерновими, збиранням урожаю та прогнозом щодо осінньої посівної Фокус аналізує у статті "Хлібний час. Як Україна під час війни збирає врожай".

Як раніше писав Фокус, з початку війни морська торгівля залишається заблокованою Росією. Поки що компанії вивозять зернові через порти на Дунаї, проте всередині країни залишаються 25 млн тонн агропродукції, яка чекає на відвантаження за кордон. Постачання через польські, румунські, німецькі та українські порти на Дунаї — дуже складні та дорогі, відповідно, приблизно 60-70% нашого часу та зусиль інвестується в цей напрям. До 50-60% доходів від продажів йде на логістику, тоді як до війни ця стаття становила лише 10-15%", — розповів Фокусу Георг фон Нолкен, генеральний директор "Континентал Фармерз Груп".

Як повідомляв раніше Фокус, якщо експорт українського зерна не буде відновлено на довоєнному рівні, 2023 рік для українського агросектору може стати гіршим і складнішим, ніж 2022-й. Агрокомпанії просто не мають оборотних коштів для проведення посівної.