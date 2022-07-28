Удар по валютній виручці: як вплине на агросектор блокування портів

Експерти розповіли, якими згубними наслідками для України загрожує продовження блокування експорту через морські порти. Погіршення очікується у 2023 році

Якщо експорт українського зерна не відновлять на довоєнному рівні, 2023 рік для українського агросектору може стати гіршим і складнішим, ніж 2022-й. Агрокомпанії просто не мають оборотних коштів для проведення посівної. Про це у своєму огляді "Хлібний час. Як Україна під час війни збирає врожай" пише Фокус.

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За словами Світлани Литвин, аналітикині Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), найбільшою проблемою аграріїв, яка проявилася під час збирання врожаю у 2022 році, стала недостатність фінансових ресурсів. Співрозмовниця Фокусу зазначає, що через блокування морських портів Росією та низький рівень експорту українські аграрії не отримали такої необхідної експортної виручки, тоді коли ціна на внутрішньому українському ринку на зернові культури опустилася вдвічі проти довоєнного періоду.

"Після початку війни ми зрозуміли, наскільки чітко працювала система логістики в Україні, — розповідає у коментарі Фокусу Георг фон Нолкен, генеральний директор "Континентал Фармерз Груп". — Адже після вторгнення Росії вартість логістики злетіла. Постачання через польські, румунські, німець українські порти на Дунаї — дуже складні та дорогі, відповідно, близько 60-70% нашого часу та зусиль інвестується в цей напрямок. До 50-60% доходів від продажів йде на логістику, тоді як до війни ця стаття становила лише 10-15%".

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Хлібний час. Як Україна під час війни збирає врожай (фото, коментарі аграріїв)

У "Континентал Фармерз Груп" уточнюють, що традиційно 30-35% урожаю, який збирає компанія, залишається на українському ринку, а 65-70% йде на експорт. Таке співвідношення характерне і для інших гравців експортоорієнтованого українського агросектору.

"Поки всі очікують, як вирішиться ситуація з відкриттям морських портів і наскільки повноцінно вдасться здійснювати експортні відвантаження. Адже альтернативні маршрути не дозволяють експортувати ні залишки минулого року, ні новий урожай, призначений для експорту", — робить висновок Світлана Литвин. Фокус продовжує стежити за розвитком ситуації у портах України.

Раніше Марія Богонос, керівниця KSE Агроцентру, у статті Фокусу попереджала про те, що обмеження експорту може коштувати для України 10% ВВП. Також Фокус знайшов пояснення, чому ціни на зернові в Україні повалилися, а продукти на прилавках дорожчають.

Нагадаємо, після того, як підписали договір з експорту українського зерна, компанії різних країн світу активно шукають суховантажні машини, які залучать для вивезення аграрної продукції з України.