Удар по валютной выручке: какое влияние окажет на агросектор блокировка портов

Эксперты рассказали, какими пагубными последствиями для Украины угрожает продолжение блокировки экспорта через морские порты. Ухудшение ожидается в 2023 году

Если экспорт украинского зерна не будет восстановлен на довоенном уровне, 2023 год для украинского агросектора может стать хуже и сложнее, чем 2022-ой. У агрокомпаний попросту не будет оборотных средств для проведения посевной. Об этом в своем обзоре "Хлебное время. Как Украина во время войны собирает урожай" пишет Фокус.

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По словам Светланы Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), наибольшей проблемой аграриев, которая проявилась при сборе урожая в 2022 году, стала недостаточность финансовых ресурсов. Собеседница Фокуса отмечает, что из-за блокирования морских портов Россией и низкого уровня экспорта украинские аграрии не получили столь необходимую экспортную выручку, тогда когда цена на внутреннем украинском рынке на зерновые культуры опустилась вдвое по сравнению с довоенным периодом.

"После начала войны мы поняли, насколько четко работала система логистики в Украине, – рассказывает в комментарии Фокусу Георг фон Нолкен, генеральный директор "Континентал Фармерз Групп". – Ведь после вторжения России стоимость логистики взлетела вверх. Поставки через польские, румынские, немецкие и украинские порты на Дунае — очень сложные и дорогие, соответственно, около 60-70% нашего времени и усилий инвестируется в это направление. До 50-60% доходов от продаж уходит на логистику, тогда как до войны эта статья составляла лишь 10-15%".

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Хлебное время. Как Украина во время войны собирает урожай (фото, комментарии аграриев)

В "Континентал Фармерз Групп" уточняют, что традиционно 30-35% урожая, который собирает компания, остается на украинском рынке, а 65-70% идет на экспорт. Подобное соотношение характерно и для других игроков экспортоориентированного украинского агросектора.

"Пока все ожидают, как разрешится ситуация с открытием морских портов и насколько полноценно удастся осуществлять экспортные отгрузки. Ведь альтернативные маршруты не позволяют экспортировать ни остатки прошлого года, ни новый урожай, предназначенный для экспорта", — заключает Светлана Литвин. Фокус продолжает следить за развитием ситуации в портах Украины.

Ранее Мария Богонос, руководитель KSE Агроцентра, в статье Фокуса предупреждала о том, что ограничение экспорта может стоить для Украины 10% ВВП. Также Фокус нашел объяснение тому, почему цены на зерновые в Украине обрушились, а продукты на прилавках дорожают.

Напомним, после того, как был подписан договор по экспорту украинского зерна, компании разных стран мира активно ищут сухогрузы, которые будут задействованы для вывоза аграрной продукции из Украины.