Почему цены на зерновые в Украине обрушились, а продукты на прилавках дорожают

Аграрии вынуждены распродавать прошлогодний урожай за бесценок, однако инфляция в стране уже превысила 20%. В чем причины?

В статье Фокуса "Слишком много хлеба. Сможет ли Украина вывезти за границу прошлогодний урожай" Богдан Духницкий, старший научный сотрудник отдела экономики и международной интеграции ННЦ Институт аграрной экономики, сообщает, что в украинских портах заблокировано 22 млн. тонн зерна, которое Украина не может экспортировать за рубеж из-за российской агрессии.

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Учитывая, что по мере уборки нового урожая, которая уже началась в Украине, может возникнуть дефицит мощностей для хранения, аграрии готовы сбывать запасы, не глядя на цены.

По словам Светлани Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), практически на все виды зерновых цены снизились вдвое по сравнению с довоенным уровнем и теперь зерновые продаются ниже себестоимости производства.

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Духницкий подтверждает, что внутренние цены на пшеницу, кукурузу и ячмень в Украине в июне-июле 2022 года продолжили снижаться до минимальных значений и теперь находятся в пределах около 4 тыс. грн за тонну. И это еще не предел падения. Например, один из фермеров Одесской области рассказал Фокусу, что готов продать пшеницу даже по цене 2,5 тыс. грн. за тонну.

Однако, демпинговые цены на сырье еще не означают, что в Украине будет дешевый хлеб. Так, Богдан Духницкий отмечает, что стоимость продовольствия будет зависеть от многих факторов экономического, политического и социального характера, наглядным подтверждением чему выступает то, что на фоне снижения закупочных цен на зерно стоимость продуктов питания в Украине с начала российского вторжения заметно выросла, а в целом уровень инфляции в Украине в июне достиг 21,5% (год к году).

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"До войны пшеница стоила 8 тыс. гривен за тонну, а сейчас — 3-4 тыс. грн. Поэтому причина подорожания муки — не в пшенице, а стоимости топлива, логистике, доступности работающих мельниц и т.п.", — заключает Андрей Бут, директор департамента внешнеэкономической деятельности Группы Агротрейд.

Подробно о том, что происходит с агроотраслью в условиях войны и заблокированных агрессором морских портов — в новой статье Фокуса.

Ранее Фокус писал, что по оценкам Нацбанка в июне 2022 года наиболее заметно выросли цены на сырые продукты, крупы и мясо. Также в своей статье Фокус анализировал ситуацию с ценами на семена подсолнечника и подсолнечное масло в Украине.